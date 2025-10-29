La cantante Cristina Eustace tiene algo muy claro para aconsejarle al próximo ganador o gnadora de la séptima temporada de “Objetivo Fama”, que culmina este domingo, 2 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La intérprete compartió con Primera Hora que, a días de conocerse quién de los cuatro finalistas se alzará con el gran premio de $50,000 y la oportunidad de grabar una producción discográfica, el siguiente en unirse al grupo de “famosos” de la competencia musical necesitará contar con varias herramientas para triunfar.

“Creo que una de las cosas más importantes en las que uno tiene que enfocarse no es solamente tu talento, pero que cuando vayas a los lugares tengas mucha tenacidad, seas muy disciplinado, muy perseverante”, destacó la quinta ganadora del conocido “reality show”, quien aseguró que a 17 años de su triunfo, todavía sigue sacándole provecho a lo aprendido, incluso logró cantar su más reciente sencillo “Enemigas” en la pasarela final del diseñador Mitzy, quien se retira tras más de 50 años de vestir a las estrellas mexicanas.

“Si te cierran las puertas, te metes por las ventanas; es buscar las conexiones, buscar la manera en que te rodees de gente que tenga mucha fe en ti, porque va a ser un camino largo”, aseguró la también integrante del panel del jurado de “Objetivo Fama” junto al productor Roberto Sueiro y la cantante Ana Isabelle, con quienes tuvo la difícil, pero digna tarea de evaluar a los 20 concursantes que se entrenaron por unas 15 semanas en la Casa Estudio y dieron el máximo cada sábado en el “reality” de Telemundo.

“Me siento honrada, siento mucha felicidad, porque para empezar, el público me ha recibido de una manera preciosa porque ellos han entendido que tengo suficiente ‘background’ para poder estar en esa posición y me honra mucho estar del lado de los muchachos, que fue muy difícil, y que sé lo que uno tiene que hacer para llegar, que no es nada fácil”, indicó.

¿Qué espera la también empresaria de la noche final de “Objetivo Fama”?, le preguntamos. Eustace destacó que más allá de ver a Cristian Diana, Yancy Abril, Sheila Miranda y Dionicio Matos dando el máximo, lo más fundamental es que lleven “mucho mitote, mucha drama” a la tarima.

“Aquí se va a notar quién verdaderamente tiene la casta para ganar, porque no solo tienes que cantar tu música, ahora hay que trabajar en equipo, habrá muchas otras tensiones, y, obvio, se espera que ellos hagan trabajos espectaculares, y uno anda con los nervios de punta, porque, imagínate, ya ellos están dando lo mejor en cada gala, y todavía tienen que sobrepasar los límites de lo que ya han hecho y sorprender”, respondió la también empresaria.

Pero más allá de mostrar talento y dominio escénico, Eustace reiteró que hay algo más que define a un cantante de una estrella: “Hay que ser perseverante, hay que luchar, pero también hay que encantar”, indicó.

“Objetivo Fama” llega a su final este domingo desde las 7:55 de la noche.

Para ayudar a tu concursante favorito a conseguir la victoria puedes acudir a objetivofama.net/vota para seleccionar tu preferido, a quien le puedes conceder hasta 10 votos diarios.