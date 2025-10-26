¡Ya está decidido!

Cristian Diana, Yancy Abril, Sheila Miranda y Dionicio Matos serán los cuatro finalistas de la séptima edición de “Objetivo Fama”.

Luego de una intensa decimotercera gala, los participantes lograron conseguir los votos necesarios para ocupar sus lugares en la Gala Final, que se llevará a cabo este próximo domingo, 2 de noviembre, en el Bellas Artes de Caguas.

Los concursantes a competir por el gran premio de $50,000 y una producción discográfica se dio a conocer en un intenso segmento, donde las presentadoras Gil López y Jimena Gállego llamaron a los cantantes en grupos de dos, teniendo la oportunidad de interpretar su tema más emblemático de la temporada.

El primero en ser elegido para el “Top 4″ fue Cristian Diana, quien se lució con su interpretación de “Abrázame muy fuerte” de Juan Gabriel.

Dicha decisión provocó que Noelyz Vázquez se convirtiera en la decimoquinta eliminada de la competencia. Anterior a su salida, la “Pequeña Gigante” volvió a brillar con una electrizante interpretación de “Él me mintió” de Amanda Miguel.

“Yo llegué aquí con miedo, y estoy bien orgullosa de mí porque lo enfrenté, y llegúe hasta aquí”, sostuvo la boricua, al momento de decir adiós. “Gracias al público que me salvó, a los jueces por sus consejos, los voy a llevar en el corazón siempre, nunca los voy a olvidar, ¡jamás olvidaré esta experiencia!“, agregó la exconcursante, lo que provocó que el panel de jueces, compuesto por Roberto Sueiro, Cristina Eustace y Ana Isabelle, se pararan de sus asientos para regalarle una ovación.

Las próximas en ocupar los espacios para la Gran Final fueron Yancy Abril y Sheila Miranda, quienes tuvieron la oportunidad de volver a tarima para interpretar “Tormento” de Mon Laferte y “Basta ya” de Jenni Rivera y Olga Tañón, respectivamente.

El último concursante quien logró encontrar el cuarto espacio para la última gala fue Dionicio Matos, quien llegó una vez más a cautivar el público con su interpretación de “Salomé” de Chayanne.

Esta determinación dejó a la puertorriqueña Ariana Babilonia fuera del cuadro final, esto luego de deleitar a la audiencia con su presentación de “Ya te olvidé” de Yuridia.

“Estoy llorando, pero es de emoción. Me siento muy feliz, esto no acaba”, destacó la participante eliminada. “Nos seguiremos viendo, ¡yo lo celebro igual!“, resaltó.

Ahora el público tendrá la responsabilidad de elegir a su cantante ganador, y para ayudarlo a conseguir la victoria, puede acudir a objetivofama.net/vota para seleccionar a su concursante preferido.