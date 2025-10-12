El concursante Christian Diana, conquistó anoche el público del Bellas Artes de Caguas al llevar su propia versión del tema “El Gran Varón” en la semifinal de “Objetivo Fama”.

Luego de una semana intensa de preparación en la Casa Estudio, el puertorriqueño sorprendió en el “reality show” de Telemundo al cambiar la narrativa del éxito de Willie Colón, tras años de ser eje de controversia por algunos interpretar la historia de Andrés y su hijo Simón como la estigmatización y marginación de la comunidad LGBTQ+ durante la epidemia del SIDA en los años 1980 y 1990.

“Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, ¡vaya, qué error! Una mujer le habló al pasar, le dijo: ‘¡Hola! ¿Qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón, tu hijo, ¡un mujerón!“, manifestó el concursante, quien modificó las estrofas del número musical para llevar un mensaje de amor incondicional.

Cristian también aprovechó el escenario para explicar la razón por no querer cambiar la canción asignada por la directora Denise Quiñones, a pesar de recibir la opción de hacerlo sin consecuencias alguna.

“Acepté este reto por todas esas personas que están en sus casas, que no se sienten libres de ser, y de vivir. Ayúdenme a llevar el mensaje porque, en una sociedad donde hay educación y se conoce sobre la diversidad, no hay que hablar de inclusión, sino de convivencia”, destacó el semifinalista del “reality show” de Telemundo.

El panel del jurado felicitó al participante por la connotación del número, así como el dramatismo que llevó al escenario, pero la cantante Ana Isabelle aprovechó para elogiar la interpretación en su totalidad

“Yo tengo que pararme y aplaudirte con todo este público porque no es solamente que aceptaste el reto, es que eres un artista completo, eres inteligente, te expresas con un corazón inmenso, sabes de hacer de las pruebas lo máximo”, manifestó la también actriz, dejando claro que es un “artistazo” que quiere ver en la gran final, y cerrando su evaluación con un fuerte abrazo.

Los 10 semifinalistas continúan en la lucha por permanecer hasta la gran final de la competencia, que culmina este domingo, 2 de noviembre.

Para apoyar a su concursante favorito, puede acudir a la página objetivofama.net/vota para votar y asegurar que continúe en la carrera por el gran premio de $50,000 y una producción discográfica.