La temporada 2025 de Objetivo Fama llega a su gran final este domingo, 2 de noviembre, en un evento que promete convertirse en una celebración inolvidable para todos los fanáticos que han seguido la trayectoria del reality musical.

Desde las 7:00 p.m., el público podrá disfrutar de la Alfombra Roja desde el Centro de Bellas Artes de Caguas, que dará paso a la Gala Final a la 7:30 p.m., transmitida en vivo por Telemundo Puerto Rico y Estrella TV en Estados Unidos.

Además, se instalará una pantalla gigante en el Paseo de las Artes de Caguas para vivir la experiencia en grande.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la reunión, por primera vez, de los seis ganadores de Objetivo Fama: Janina, Anaís, Marlon, Juan Vélez, Cristina Eustace y Fabián Torres.

Cristina Eustace, Ana Isabelle, Jimena Gállego y Denise Quiñonez estarán a cargo de unas presentaciones artísticas especiales durante la velada.

Los cuatro finalistas de la temporada —Dionicio, Cristian, Yancy y Sheila— luchan por el sueño de convertirse en la nueva estrella de la música.

“Objetivo Fama ha demostrado que Puerto Rico no solo es tierra de grandes artistas, sino también de grandes productores, técnicos y creativos, capaces de innovar en televisión, en plataformas y en cualquier formato que el mundo exija. Hemos producido un proyecto 360º —televisión, streaming, redes sociales y contenido digital— íntegramente desde la Isla, con un equipo de excelencia que ha dejado el corazón en cada ensayo, en cada gala y en cada historia contada. Hoy celebramos más de 200 millones de impresiones digitales y más de 200 millones de streams, un alcance histórico que pertenece al público que creyó en este sueño. Esta final es una confirmación de lo que siempre supimos: en Puerto Rico se puede y se seguirá haciendo producción de clase mundial", expresó Soraya Sánchez mediante declaraciones escritas.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, añadió que “el apoyo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico a eventos como Objetivo Fama fortalece nuestra estrategia de posicionar a la Isla del Encanto como un destino líder en entretenimiento. Estas alianzas nos permiten destacar las bellezas de Puerto Rico y el impacto positivo del turismo en nuestra economía. Felicitamos a todos los participantes por su talento y dedicación, y les deseamos el mayor de los éxitos a los finalistas en esta etapa decisiva”.

Objetivo Fama reafirma su posición como el reality musical más importante de la música latina.