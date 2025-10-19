¡Se cierra más el cerco!

Los puertorriqueños Kevin Dalí y Gustavo Muñoz se convirtieron anoche en los próximos concursantes en decir adiós a la semifinal de “Objetivo Fama”.

Kevin quedó como el decimotercer concursante en despedirse del “reality show” de Telemundo tras no conseguir los votos necesarios para sobrevivir la duodécima gala, donde la cantante Ednita Nazario estuvo de jueza invitada.

“Yo canto brutal, ¡y eso no me lo va a quitar nadie! Y estoy feliz de haber estado en la competencia porque he crecido como persona, como artista, como ser humano, y aunque no sigo en la competencia, ¡sigo aquí!“, expresó el puertorriqueño, quien brilló con su interpretación de “Tu reflejo” de Cristina Aguilera, y recibió halagos del panel de jueces compuesto de Roberto Sueiro, Cristina Eustace, Ana Isabelle, y la “Diva de Ponce”, Ednita Nazario.

Gustavo fue el decimocuarto participante en decir adiós a la competencia, dejando a su compatriota, Noelyz Vázquez, la sexta posición para la semifinal.

Tras darse a conocer su eliminación, ambos concursantes se dieron un fuerte abrazo, e incluso, Primera Hora supo que se dieron un beso durante la pausa.

Gustavo, quien se destacó como uno de los favoritos de la séptima temporada, también se lució anoche con su interpretación de “Te llamé” de Christian Castro, recibiendo halagos del panel de jueces.

Ariana Babilonia, Christian Diana, Dionicio Matos, Noelyz Vázquez, Sheila Miranda y Yancy Abril serán los últimos competidores en luchar por las cuatro puestos para la Gran Final, que se celebra el próxmo domingo, 2 de noviembre, en el Bellas Artes de Caguas.

Estos serán los afortunados en seguir compitiendo por el gran premio de $50,000, y un contrato discográfico.

Para salvar a su favorito, puede ir a objetivofama.net/vota para elegir quien desea que siga en la carrera para ser la próxima estrella de la música latina.