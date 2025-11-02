Para la persona común, 15 años podría ser un mar de recuerdos, un extenso espacio de cambios, todo lleno de incertumbre.

Pero los seis pasados ganadores de “Objetivo Fama” dejan claro que ese periodo que estuvieron apartados solo sirvió para unirlos más, revivir ese fuego de interpretar en un escenario y encender una chispa de esperanza desde la gran final de la séptima temporada, que tendrá lugar esta noche en Bellas Artes de Caguas (BAC).

Janina Irizarry, ganadora de la primera temporada en 2004, Anaís Martínez (2005), Marlon Fernández (2006), Juan Vélez (2007), Cristina Eustace (2008) y Fabián Torres (2009) se encontraron una vez más en el marco de la actual edición del programa en el que se dieron a conocer ante el público boricua que vivió la “famamanía” inicialmente hace dos décadas, para ensayar su participación especial en la decimocuarta gala del show de Telemundo Puerto Rico.

Durante su reunión ayer sábado, los ganadores recordaron su paso por la producción de Soraya Sánchez, algunos de sus espectáculos más emblemáticos y hasta recrearon algunas fotos “locas” de la exhibición fotográfica del programa que se puede ver en BAC en colaboración con Primera Hora.

Los ganadores de las primeras seis temporadas de "Objetivo Fama" se volvieron a ver las caras en Bellas Artes de Caguas. ( Suministrada )

“Yo estoy llena de emociones, porque ellos son como familia para mí, estos son como mis ‘brothers’ y ‘sisters’”, destacó Anaís, resaltando su entusiasmo de conectar mejor con Fabián, reencontrarse con Marlon, de quien aseguró que ha sido de mucha ayuda en su trayectoria, y hasta enterarse que Janina tiene un hijo, el pequeño Ziggy Hendrix.

“Yo le digo que ese bebé se ve bien Gerber porque ese nene está bello, que Dios se lo bendiga”, expresó la dominicana provocando risa en sus compañeros.

La cantante hasta admitió que tenía un “crush” con Juan, algo que tomó al boricua de sorpresa, aunque luego dijo que eso fue en broma.

“Yo admiro, respeto y quiero a cada uno de mis compañeros porque cada uno se bota en el escenario y tiene lo suyo”, indicó la intérprete de “Lo que son las cosas”, al tiempo que elogió a la primera ganadora del programa televisivo, catalogándola como una de las próximas reinas de la balada pop.

“Esa es mi rockera, ella me ayudó mucho, me dio mucho consejo en la gala mía, porque yo no tenía la seguridad, y ella me la dio cuando fue de artista invitada a mi edición”, dijo Anaís antes de conmoverse.

Fabían, por su lado, cargó con orgullo ser el “bebé” de los ganadores al ser, hasta hoy, el último ganador del programa musical de Telemundo. Resaltó sentirse bien afortunado de juntarse de nuevo con su predecesora, Cristina, con quien nunca tuvo la oportunidad de hablar hasta reencontrarse para la sexta gala del ciclo actual.

“Yo sigo emocionado con el regreso de ‘Objetivo Fama’, porque siento que este espacio es la ayuda de tantos jóvenes que tienen talento, pero no tienen los recursos. Y ese fue mi caso: vimos en este show una plataforma para demostrar talentos y conseguir oportunidades”, destacó.

Para Janina, este junte significó “regresar a casa, regresar en familia” y arrancar un nuevo capítulo en espera de la próxima estrella que salga elegida por el pueblo.

“Esto ha sido como si no hubiese pasado el tiempo, ese momento que nos reunimos fue de puro agradecimiento, de pura nostalgia, puro crecimiento, puro amor entre nosotros, y ver dónde estamos cada uno en nuestras vidas”, sostuvo la boricua.

La rockera agregó que los sentimientos afloraron más al conectar con los 20 participantes de la temporada actual en la “casa estudio”, donde aprovechó para darle sus mejores consejos y palabras de aliento.

“Lo más que podemos hacer por estos chicos es apoyarlos y decirles que realmente tienen esta plataforma, pero la carrera de verdad comienza mañana, y hay que ver cómo aprovechar ese regalo”, destacó.

“Tú tener el privilegio de hacer lo más que te gusta, de verdad, ‘it’s priceless’ ”, agregó.

Marlon, por su lado, reconoció que no se quería perder este momento histórico, aún cuando todavía se recupera de una cirugía en su pierna derecha.

“Ha sido un gran sacrificio, pero de verdad valió la pena. Llegué a la academia e, inmediatamente, se me olvidó el bastón y caminé como si nada, aunque mi pierna se puso media mala. Pero era una alegría bien chévere poder grabar juntos de nuevo”, resaltó el cubano, quien aseguró que siempre intentaba mantener contacto con sus colegas por mensajes telefónicos, por lo que el cariño nunca mermó.

“Si no hubiera llegado aquí, donde todo el mundo me decía que no viniera, porque qué iba a hacer un cubano metido en Puerto Rico, la mata en la música, pero yo decía que para triunfar había que venir aquí y tengo mi esposa, que es de aquí, una caborrojeña bella, tengo dos hijos, mitad cubanos, mitad boricuas, ¿qué más quiero?”, dijo entre risas.

“Cero egos”

Cristina manifestó su satisfacción en reconectar con los ganadores y grabar su versión de “Así como hoy”, número popularizado por estrellas como Amanda Miguel y Marc Anthony, sin estrago alguno.

“Aquí lo que hay es camaradería y ayer (viernes) escuchaba cómo estábamos trabajando todos y Juan nos dirigía diciendo: ‘¿qué tal si haces esto?’. Y nosotros, pues ‘no, si quieres, pues dale, tú dale’. Aquí no hay ego, aquí todos vamos a brillar. Nosotros la pasamos tan padre”, aseguró la mexicana, quien reveló a este medio que tan pronto se dio la noticia del regreso de “Objetivo Fama” no desperdició el momento para cumplir un sueño.

“Muchos de nuestros fans ahora está en la producción y yo empecé a molestar, por no decir la palabra que empieza con ‘j’ y termina con ‘r’, a Soraya diciéndole que soy la mejor pa’ jueza de ‘Objetivo Fama’, y los etiquetaba. Yo tenía que regresar, yo tenía que ir, y cuando te cierran la puerta te metes por las ventanas”, sostuvo la miembro del jurado de esta temporada y quien evaluó junto al productor Roberto Sueiro y la también cantante Ana Isabelle a quienes ahora conforman el “Top 4”: Cristian Diana, Dionicio Matos, Sheila Miranda y Yancy Abril.

“Estoy muy feliz que nos hayan hecho el honor, pero está bien padre también que esté el reconocimiento al público hacia nosotros, porque ellos nos escogieron”, aseguró.

Juan, por su lado, asegura que, a diferencia de los demás, el próximo ganador que se una a la familia ganadora de “Objetivo Fama” tendrá un panorama distinto al que se vivió en las pasadas décadas, donde la industria artística luchaba contra la piratería y mantenerse relevante en un público cambiante.

“Entre los chicos que están de finalistas cualquiera puede ganar, son grandes talentos. Y quien gane va a llegar a este grupo que desde el primer día nos llevamos tan bien, nos respetamos, y gracias a ellos viví una cuarta edición de maravilla”, destacó.

Noche mágica

El Bellas Artes de Caguas se vestirá de gala esta noche con la gala final del espacio televisivo, que tendrá música en vivo, así como una pantalla gigante a las afueras del recinto para que el público pueda ver la decimocuarta gala a todo color, a partir de las 4:30 de la tarde

Las estrellas desfilarán por la alfombra azul a partir de las 7:00 de la noche, cuando la producción ofrecerá un vistazo de lo que se avecina en este programa especial.

Y a las 7:30 de la noche arrancará el último episodio de la séptima temporada de “Objetivo Fama”, y al final se conocerá al ganador del premio de $50,000 y un contrato discográfico con Duars Entertainment.