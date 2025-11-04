Dionicio Matos manifestó hoy martes su agradecimiento al público por alzarlo como el séptimo ganador de “Objetivo Fama” y prometió que la misma energía que llevó al “reality show” de Telemundo se reflejará en el próximo capítulo de su carrera artística.

El campeón compartió en entrevista con Primera Hora que todavía no asimila su triunfo en la final del pasado domingo, que lo consagró con un cheque de $50,000 y una producción discográfica con Duars Entertainment, y reconoce que, pese al esfuerzo y desempeño que tuvo cada sábado desde el Bellas Artes de Caguas (BAC), nada lo dispuso para este resultado.

“Yo me preparé para todo en la competencia, cada canción, cada ‘opening’, yo lo preparé con mucha pasión, para que se vea todo muy bien, pero por mucho que te prepares para algo tan emocionante como esto, algo tan importante, yo no lo estaba”, resaltó Dionicio, quien expuso que ante las sorpresas que se vivieron en el “reality”, no llegó a elevar sus expectativas, solo vivir el día a día.

“Esto no es un logro solamente mío, es un logro de mi familia, de mis amigos, y del público de Puerto Rico, que su apoyo creció de manera progresiva porque en la gala 1 no había nadie, en la gala 2 había dos personas, en la otra había 10, y cada gala que pasaba era mucha gente la que respaldaba”, destacó el venezolano.

Pero aseguró que esa fanaticada y los aplausos que le regalaron no lo llevaron a confiarse del proceso, ya que reconocía que sus otros 19 compañeros también brillaban y contaban con sus “teams” y sus camisetas desde que arrancó el programa televisivo en agosto.

“Como yo he competido en tantas cosas en mi vida, y siempre quedaba segundo y tercero, me decían: ‘vas a ganar, vas a ganar’, y no ganaba. Así que, cuando me declararon ganador, yo decía: ‘Dios mío, ¿qué hago? ¿Grito? ¿Me tiro al piso?“, agregó entre risas el cantante, quien expresó admiración por el trabajo que realizaron sus colegas finalistas Cristian Diana, Yancy Abril y Sheila Miranda.

Dionicio también agradeció la formación y el apoyo que recibió en la Casa Estudio, un espacio que le permitió salir de su zona de comodidad y arriesgarse a todas en cada presentación que llevó a la tarima, tal como lo hizo con su interpretación de “Salomé”, canción del puertorriqueño Chayanne, en la décima gala.

“Todo el mundo estaba eligiendio canciones de semifinal, de gala final, temas donde pudieran mostrar su registro, números donde podías hacer dinámicas vocales y no sé qué para esa gala. Pero a nosotros siempre nos dijeron que esto no era una competencia de canto, que era mucho más, y buscaban a un artista completo, y yo dije, esto será arriesgado, pero voy a poner ‘Salomé’ en mi lista”, contó el cantante de 30 años, quien manifestó su alegría cuando le asignaron el tema porque, aunque no es bailarín profesional, se defendía en la pista y combinándolo con su experiencia en la actuación iba a ser perfecto para encender la tarima.

“‘Salome’, para mí, fue la cereza del pastel, y todo eso se combinó con ese momento en que salí la primera vez con falda, cuando me tocó cantar con Fabián (penúltimo ganador de ‘Objetivo Fama’), lo que me ayudó a ganar la inmunidad, y cuando canté ‘Querida’ de Juan Gabriel, que fue mi canción favorita para interepretar. Así que cuando canté ‘Salomé’, le metí todo el empeño porque no había ningún hombre que hubiera bailado como yo, y pude cantar y bailar. Ahí yo dije: ‘creo que puedo ganar la competencia’”, sostuvo Dionicio, quien también impresionó al público con su interpretación de “Pégate” de Ricky Martin, al utilizar toda la sala del BAC, hasta la mesa del jurado, para rendirle homenaje a la plena.

“Ese fue el destape, con todo y regañito, yo dije: ‘vamos pa’llá, ¿ellos quieren show? ¡Vamos a dar un show! No quería estar en casa pensando: ‘ay, mira, me hubiese gustado hacer esto o aquello’, prefiero pedir perdón que pedir permiso, ¡y a la gente le encantó!“, apuntaló.

PUBLICIDAD

El natural del estado venezolana de Zulia, por otro lado, reflexionó su victoria a más de siete meses de llegar a la Isla del Encanto para audicionar a la competencia desde la Universidad Ana G. Méndez - Recinto de Aguadilla, con solo $34 en su cuenta bancaria.

“Yo no cuento esto desde el victimismo, desde el ‘ay, pobrecito yo’, lo cuento desde la superación, que la gente vea y diga, si yo lo pudo hacer, también lo puedo hacer”, sostuvo, quien compartió que en una ocasión audicionó para una competencia musical en Telemundo Miami que por poco pierde tras quedarse sin ropa limpia a causa de un aguacero. ”Me he aventurado a hacer cosas y siempre lo voy hacer, siempre pienso que el que no arriesga, no gana, y en medio de toda la dificultad, la satisfacción tiene más valor cuando viene del sacrificio. Aprendes a apreciar todo mucho más“, manifestó.

La lección aprendida que Dionicio asegura llevarse es no compararse con los talentos de sus ahora colegas, dado que la competencia siempre será consigo mismo.

“Probablemente, yo no sea la mejor voz, pero lo que yo tengo no lo tiene nadie. Lo que Yancy tiene, no lo tengo yo; lo que Cristian tiene no lo tengo yo. Lo que tiene uno no lo tendrá el otro, aquí hay que reconocer que hubo diversidad en los talentos”, manifestó el intérprete, quien adelantó que de cara a su primer disco, su misión es llevar la energía y pasión como capa y espada.

“Me voy a dejar guiar, voy a dejar que los profesionales me digan qué es lo más conveniente, a fluir con lo que venga. Pero lo que quiero que tengan claro es que seré el mismo Dionicio enfocado, disciplinado, dispuesto a aprender, lo mismo verán de mí como artista”, destacó.