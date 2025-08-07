“¡Venga, venga, vamos pa’ encima!”, así arrancó Víctor Santiago la versión renovada de “Objetivo Fama: Sin Editar”, con su primera edición en vivo desde Telemundo Puerto Rico.

El presentador se unió a la actriz Gabriela Short y el creador de contenido Félix Arroyo “Picante Picante” en el Estudio 6 Anibal González Irizarry para, poco a poco, soltar la sopa sobre lo que viven los 20 finalistas que buscan ser la próxima estrella de la música, así como las ocurrencias que se dan en la Casa-Estudio y en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Es un poco raro porque, hace 18 años, era la otra cara de la moneda, pero es bien lindo que, después de tantos años, la gente me ha visto crecer, y ahora me quisieron hacer parte de este proyecto, es un honor, yo sé que la vamos a pasar súper bien”, sostuvo Santiago, en entrevista con Primera Hora, asegurando que, semana tras semana, la audiencia conocerá los momentos más picantes de la competencia, así como la oportunidad para conectar con los concursantes en la zona del peligro sin filtros.

De hecho, uno de los momentos más sobresalientes del programa fue la aparición de Miguel y Rafael, quienes se sentaron en la silla caliente para conectar con los espectadores del “reality” y convencerlos para que los salven de la futura eliminación.

Rafael aseguró que “no fui la mejor presentación, pero tampoco fui la peor presentación”, provocando mucha emoción en el set, aunque prefirió no ponerle nombre a quién, o quiénes, debieron estar en su lugar. Mientras tanto, Miguel reconoció que no tuvo el desempeño más sobresaliente, por lo que aseguró que tener una oportunidad para tener otra vuelta en producción sería significativo. De hecho, este último tuvo una oportunidad de recibir un mensaje de parte de su esposa, quien se encontraba junto a su hijo, lo que le sacó unas lágrimas al boricua.

“Estos muchachos la tienen mejor que nosotros, en cuanto al auge que va a tener la competencia, pero la gente también esperaba que volviera algo así, y regresa el ‘Objetivo Fama’ que la gente conocía y amaba en aquel entonces, la nostalgia está aquí, a flor de piel”, indicó Santiago, quien expresó que, si tuviera la oportunidad de hablar con los jóvenes, resaltó que les aconsejaría que aprovechen el momento al máximo y que lo tomen con la mayor seriedad.

“No en todos los lugares tienen clases, maestros, estilistas a tu disposición, es una plataforma que te da mucha exposición, y mucha experiencia, eso si juegas el juego bien”, resaltó el boricua, quien fue segundo finalista de la cuarta temporada de la competencia musical, al tiempo que también anheló que los jóvenes también aprendan a conectar no solo con los fans, sino con los auspiciadores y productores a quienes estarán expuestos próximamente.

Para Short, ser copresentadora es una experiencia surrealista dado que creció con el “reality” cuando era niña, que lo veía desde la sala de su casa. “Es bien ‘cool’ estar al otro lado, me emociona ver cómo el programa se ha adaptado a lo que es hoy” indicó también la actriz, quien también asegura que, con la ayuda del 24/7, podrán tener acceso al “pique, sazón y chisme” que se da desde la Casa-Estudio. “A mí me gusta ver eso, no quisiera estar en la posición de ellos, porque no es fácil que te pongan tantos ojos en espacios más íntimos, pero creo que será bien necesario para poder conocer a los muchachos más allá del talento que tienen”, respondió.

Arroyo; por su parte, asegura que vivió las pasadas cinco temporadas en su juventud, y se sorprendió a ver cómo el canal 2 le abrió las puertas para el proyecto renovado, donde ofrecerá su lado “picante picante” de lo que ocurre en la transmisión ininterrumpida.

“Para mí, pueden tener una voz espectacular, pero a mí más me gusta conectar con la personalidad, la historia, conocer el propósito que los llevó al programa”, indicó el creador de contenido, quien inmediatamente resaltó la historia de Alexis Sicairos, quien se ha refugiado en la música luego de vivir la deportación y lucha contra el cáncer de su padre. “Hay muchas que han pasado por esa situación y se han puesto límites, y pienso que los límites están en ti, si quieres luchar por algo, lo vas a hacerc no importa las adversidades”, expresó Arroyo, aunque dejó claro que está loco por ver el drama en la competencia.

“Objetivo Fama: Sin Editar” continúa el próximo miércoles, a las 7:00 de la noche, por Telemundo Puerto Rico.