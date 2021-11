En las salas de cine locales estrena la nueva cinta animada de Disney, “Encanto”, la película número 60 del estudio de animación, que cuenta con canciones originales escritas por Lin-Manuel Miranda. Por otra parte, estrena la película basada en la historia de la vida real de la familia Gucci, “House of Gucci”, con Lady Gaga como protagonista.

El cine local se hace presente con “Simulacros de Liberación”, un documental sobre la política local. “Resident Evil: Welcome to Raccoon City”, un reinicio de la franquicia de “Resident Evil”, y “Julia”, el documental sobre la vida de Julia Child, también estrenan esta semana.

En las plataformas de “streaming” estrena “Bruised”, la cinta que marca el debut de Halle Berry como directora; “A Boy Called Christmas”, uno de los estrenos navideños de Netflix este año; “Hawkeye”, la nueva serie de Marvel de Disney+, y “The Beatles: Get Back”, el documental sobre la creación del último disco de la mítica banda británica, que consiste de material que nunca se ha visto anteriormente.

Encanto

“Encanto” cuenta la historia de una familia con poderes extraordinarios, los “Madrigales”, que viven escondidos en las montañas de Colombia en una casa mágica. Pero, cuando “Mirabel”, la única en su familia sin poderes, comienza a notar algunos cambios en la casa, depende de ella salvar esa misma casa y a toda su familia.

Género: Comedia/Familiar

Elenco: Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero y John Leguizamo

Estreno: 24 de noviembre en cines

House of Gucci

Basada en el libro “House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, el filme sigue a “Patrizia Reggiani”, mientras comienza su relación con “Maurizio Gucci” y como esta llega a ser parte de la familia que creó la lujosa marca de moda. La cinta fue dirigida por Ridley Scott.

Género: Drama/Crimen

Elenco: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto y Al Pacino

Estreno: 24 de noviembre en cines

Simulacros de liberación

Después de vivir una crisis económica de 10 años y enfrentar los peligros del cambio climático, los puertorriqueños ya no confían en el Estado. Toman las calles para exigir responsabilidades al gobierno y organizan centros comunitarios autónomos para asegurar su supervivencia como pueblo de Puerto Rico.

Género: Documental

Estreno: 24 de noviembre en cines

Este documental es un reflejo de la desconfianza de los puertorriqueños ante el Estado. ( Suministrada )

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Sirviendo como un reinicio a la franquicia cinematográfica, que se basa en la serie de videojuegos del mismo nombre, el filme sigue a un grupo de sobrevivientes de la ciudad de Raccoon City mientras trabajan juntos para descubrir la verdad detrás del gigante farmacéutico llamado Umbrella Corporation.

Género: Ciencia Ficción/Horror

Elenco: Kaya Scodelario, Robbie Amell y Avan Jogia

Estreno: 24 de noviembre en cines

Julia

“Julia” cuenta la historia de la legendaria autora de libros de cocina y superestrella de la televisión, Julia Child, que cambió la forma en que los estadounidenses piensan sobre la comida e incluso sobre las mujeres.

Género: Documental

Estreno: 24 de noviembre en Fine Arts

A Boy Called Christmas

La cinta navideña de Netflix sigue a un niño llamado “Nikolas” que emprende en una extraordinaria aventura en el Polo Norte en busca de su padre, quien está en una búsqueda para descubrir el legendario pueblo de los elfos, Elfhelm.

Género: Fantasía/Familiar

Elenco: Maggie Smith, Isabella O’Sullivan y Henry Lawfull

Estreno: 24 de noviembre en Netflix

Bruised

El filme, que ve el debut de Halle Berry como directora de largometraje, sigue a una luchadora de MMA que encuentra la redención y el coraje de enfrentarse a su pasado cuando su hijo regresa inesperadamente a su vida después de que ella lo abandonara cuando era un bebé.

Género: Drama/Deporte

Elenco: Halle Berry, Adriane Lenox y Sheila Atim

Estreno: 24 de noviembre en Netflix

Hawkeye

Basada en el superhéroe de Marvel Comics, “Hawkeye” se centra en las aventuras de Kate M. Bishop, quién asumió el papel del Avenger original, Clint Barton. La serie contará con un total de 6 episodios.

Género: Acción/Aventura

Elenco: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld y Tony Dalton

Estreno: 24 de noviembre en Disney+

The Beatles: Get Back

El documental de tres partes presenta imágenes nunca antes vista de la famosa banda “The Beatles” mientras realizan su álbum de 1970 “Let It Be”, que tenía el título provisional de “Get Back”.

Género: Documental

Elenco: John Lennon, Paul McCartney y George Harrison

Estreno: 25 de noviembre en Disney+