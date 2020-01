Telemundo Puerto Rico anunció el regreso a Telenoticias de la periodista y presentadora Grenda Rivera. Grenda estará uniéndose como ancla en la edición de fin de semana junto a Glorynel Soto. Durante la semana estará trabajando para todas las ediciones del noticiario.

Aunque Grenda lleva varias semanas cubriendo vacaciones en Telenoticias, la reportera comienza como ancla el sábado, 8 de febrero, a las 5:00 de la tarde. Por su parte, la periodista Marjorie Ramírez se estará uniendo al equipo de Telenoticias lunes a viernes.

“Regreso a mi casa, estoy superfeliz. Me siento de verdad bien contenta, bien cómoda. Me hacía falta. En este momento de mi vida puedo estar trabajando en el espacio que me necesiten. No me había dado cuenta de cuanta falta me hacía estar aquí hasta que comencé a cubrir a varios compañeros a finales de diciembre”, expresó Grenda.

PUBLICIDAD

Rivera estuvo laborando en Telenoticias como ancla y reportera hasta el 2011. Su carrera periodística de más de 26 años de experiencia en radio, televisión y plataformas digitales la ha llevado a ser merecedora de reconocimientos por parte del Overseas Press Club y de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.