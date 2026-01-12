La saga revolucionaria de Paul Thomas Anderson “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”) se llevó los máximos honores en la categoría de comedia en la 83ª edición de los Globos de Oro el domingo, mientras que el drama de Shakespeare de Chloé Zhao, “Hamnet”, dio la sorpresa al vencer a “Sinners” y ganar como mejor película de drama.

“One Battle After Another” ganó como mejor película de comedia, mejor actriz de reparto para Teyana Taylor, así como mejor director y mejor guion para Anderson. El director se convirtió en el segundo cineasta en ganar director, guion y película en los Globos. Solo Oliver Stone, por “Born on the Fourth of July” (“Nacido el 4 de Julio”), logró la misma hazaña.

PUBLICIDAD

En una ceremonia de premios que transcurrió casi por completo como se esperaba, el premio final de la noche fue el más sorprendente. Aunque “One Battle After Another” ha sido la clara favorita en esta temporada de premios, la mayoría había señalado el thriller de vampiros de la era de la segregación de Ryan Coogler como su competencia más cercana.

Pero “Hamnet”, un drama especulativo sobre William y Agnes Shakespeare basado en el popular libro de Maggie O’Farrell, ganó en la categoría dramática poco después de que su estrella, Jessie Buckley, ganara como mejor actriz en un drama.

“Sinners” sí se llevó algunos premios, incluyendo mejor banda sonora y logro cinematográfico y de taquilla. La victoria por logro de taquilla, sobre películas de franquicia como “Avatar: Fire and Ash” (“Avatar: fuego y cenizas”), fue notable para “Sinners”, un filme que algunos etiquetaron como un éxito calificado en su lanzamiento.

“Sinners” finalmente recaudó 278 millones de dólares a nivel nacional y 368 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película original más taquillera en 15 años.

“Solo quiero agradecer al público por asistir”, dijo Coogler. “Significa todo”.

Saliendo de años de escándalo y posterior rehabilitación, los Globos y la anfitriona Nikki Glaser presentaron una ceremonia llena de estrellas que vio victorias para la sensación de streaming “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”) incluyendo mejor película animada y canción, un triunfo para “The Studio” de Seth Rogen y un premio inaugural para el mejor pódcast que fue para “Good Hang with Amy Poehler”.

PUBLICIDAD

Muchos de los favoritos al Oscar ganaron. Timothee Chalamet ganó su primer Globo de Oro, por “Marty Supreme” (“Marty Supremo”), después de cuatro nominaciones previas. El joven de 30 años está listo para ganar su primer Oscar. Compañeros nominados como Leonardo DiCaprio y George Clooney se pusieron de pie para aplaudir su victoria.

“Mi padre me inculcó un espíritu de gratitud al crecer: Siempre estar agradecido por lo que tienes”, dijo Chalamet. “Me ha permitido dejar esta ceremonia en el pasado con las manos vacías, con la cabeza en alto, agradecido solo por estar aquí. Mentiría si dijera que esos momentos no hicieron que éste fuera mucho más dulce”.

84 Fotos La gala que premia lo mejor del cine y la televisión se llevó a cabo en el Beverly Hilton, en Beverly Hills, California.

Glaser inicia con fuerza

Los Globos, celebrados en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California, comenzaron con una apertura marcadamente política de la anfitriona Nikki Glaser y un premio temprano para el favorito de la noche, “One Battle After Another”. En su segundo año consecutivo como maestra de ceremonias, Glaser inició el espectáculo con una sátira autoconsciente.

“Sí, los Globos de Oro, sin duda la cosa más importante que está sucediendo en el mundo en este momento”, dijo.

En un monólogo de apertura ganador y rápido que lanzó algunas líneas sobre los temas habituales —la edad de las citas de Leonardo DiCaprio, la altura de Kevin Hart— Glaser también se sumergió directamente en algunos de sus materiales más actuales.

Para Warner Bros., que está en venta, Glaser comenzó la puja en 5 dólares. Haciendo referencia a los archivos de Epstein, sugirió que el premio a la mejor edición debería ir al Departamento de Justicia. Sin embargo, sugirió que la “mayor edición” merecía ir a las nuevas noticias de CBS de Bari Weiss, una indirecta a la cadena propiedad de Paramount Skydance que transmite los Globos.

PUBLICIDAD

Los Globos mezclan glamour y pesimismo

La tensión política y la incertidumbre en toda la industria fueron los estados de ánimo predominantes al entrar en los premios del domingo. Hollywood está saliendo de un año decepcionante en taquilla, y ahora espera ansiosamente el destino de uno de sus estudios más históricos, Warner Bros. Tras el tiroteo fatal de Megan Good en Minneapolis por un oficial de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, varios asistentes llevaban pines que decían “Sé bueno” y “Fuera ICE”.

“A mis hermanas de color y a las pequeñas niñas de color que están viendo esta noche, nuestra suavidad no es una desventaja. Nuestra profundidad no es demasiado. Nuestra luz no necesita permiso para brillar. Pertenecemos a cada habitación en la que entramos. Nuestras voces importan y nuestros sueños merecen espacio.”

La favorita rumbo a los Oscar “One Battle After Another” —una película donde los centros de detención de inmigrantes juegan un papel central— llegó con nueve nominaciones principales.

No son los Oscar, pero los Globos pueden importar

Los Globos, anteriormente presentados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, no tienen superposición ni correlación directa con los Premios de la Academia. Después de ser vendidos en 2023 a Eldridge Industries de Todd Boehly y Dick Clark Productions, parte de Penske Media, los Globos son votados por alrededor de 400 personas. Los Oscar son votados por más de 10,500 profesionales.

Pero en las fluctuantes ondulaciones de la temporada de premios, un buen discurso en los Globos puede realmente impulsar una campaña para el Oscar. Los ganadores del domingo incluyeron a Rose Byrne de “If I Had Legs I’d Kick You” (“Si pudiera, te daría una patada”) como mejor actriz en una comedia o musical, y Wagner Moura, el astro brasileño de “O Agente Secreto” (“El agente secreto”), como mejor actor en un drama. El thriller político de época también ganó como mejor película internacional.

PUBLICIDAD

“Creo que, si el trauma puede transmitirse a lo largo de generaciones, los valores también pueden”, dijo Moura. “Así que esto es para aquellos que se mantienen firmes en sus valores en momentos difíciles”.

Otros ganadores del domingo incluyeron al favorito a mejor actor de reparto, Stellan Skarsgård, quien ganó por el drama familiar noruego “Sentimental Value” (“Valor sentimental”). Fue el primer gran premio de cine de Hollywood para el actor veterano de 74 años, quien recibió una ovación de pie.

“No estaba preparado para esto porque, por supuesto, pensé que era demasiado viejo”, dijo Skarsgård.

“The Studio” y “Adolescence” ganan

En los premios de televisión, “The Pitt” ganó como mejor serie dramática, mientras que Noah Wyle también ganó, pasando junto a su antiguo compañero de “ER”, Clooney, en su camino al escenario. “Adolescence” de Netflix ganó cuatro premios: mejor serie limitada, y premios de actuación para Erin Doherty, Stephen Graham y el joven de 16 años Owen Cooper.

Otros ganadores incluyeron a Rhea Seehorn por “Pluribus” y Jean Smart por “Hacks”.

Pero el premio más cómicamente conmovedor de la noche fue para “The Studio”, ganadora del premio de mejor serie de comedia. La sátira de Hollywood de Seth Rogen incluye memorablemente un episodio dedicado al drama en torno a una noche en los Globos. (“Recuerdo cuando la alfombra roja de los Globos de Oro realmente significaba algo”, dice un diálogo). Rogen también ganó como mejor actor en una comedia.

“Esto es tan extraño”, dijo Rogen, riendo. “Recién pretendíamos hacer esto. Y ahora está sucediendo”.