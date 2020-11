Dentro de la profunda crisis que vive la industria cinematográfica debido a la pandemia, las películas animadas no escaparon al golpe. De hecho, la cinta de Pixar “Unidos” (‘Onward’), estrenada a comienzos de marzo, apenas alcanzó a recaudar $132 millones en el mundo antes de que el coronavirus dejara trunco su recorrido global.

En todo caso, las buenas críticas a la cinta de Dan Scanlon la tienen firmemente situada en las apuestas por el Oscar a Mejor Largometraje Animado, carrera en que las otras principales cartas debutarán durante estas semanas en plataformas de streaming. El coronavirus forzó esta medida.

Una que ya debutó en Netflix, el pasado 23 de octubre, es “Más allá de la luna” (‘Over the Moon’). Glen Keane, ganador del Oscar por el corto “Dear basketball” -producido por el fallecido Kobe Bryant-, dirige este emotivo homenaje a la cultura china que cuenta la historia de “Fei Fei”, una niña fanática de la ciencia que construye un cohete para viajar a la luna y demostrar la existencia de una mítica diosa oriental. La travesía la llevará a una aventura en la que conocerá criaturas asombrosas.

Otra cinta que ya está generando altas expectativas es “Wolfwalkers”, que debutará el próximo 11 de diciembre en Apple TV+. La película es dirigida por el irlandés Tomm Moore, alabado cineasta que ya ha sido nominado al Oscar con sus dos largometrajes previos, “The secret of Kells” (2009) y “Song of the sea” (2014), que destacan mitos y leyendas de la cultura de su país. Su nuevo filme sigue la misma línea con la historia de una joven cazadora que viaja a Irlanda con su padre para eliminar la última manada de hombres lobo que quedan en el planeta. Durante esta búsqueda conoce a una niña, “Mebh MacTire”, miembro de una misteriosa tribu, con la que vivirá una asombrosa aventura.

Finalmente, porque Pixar nunca está fuera de cualquier análisis en la carrera por el Oscar animado (ha ganado 10 veces la categoría inaugurada en 2002), el estudio no solo peleará la estatuilla con “Unidos”. El próximo 24 de diciembre debutará en Disney+ la esperada “Soul”, de Pete Docter (actual mandamás de Pixar). La cinta cuenta la historia de un desilusionado músico que debido a un accidente es transportado fuera de su cuerpo a un mundo en el que debe luchar por volver a la tierra con la ayuda de una joven alma que lo ayudará en la travesía.

Estos serán los protagonistas de la próxima carrera por el Oscar, que debido a la pandemia se entregará de forma excepcional el próximo 25 de abril. Sin embargo, otra carta que queda pendiente es la secuela de “Los Croods”, cinta nominada al Oscar en 2014. Luego de varios cambios de fechas, “Los Croods 2: Una nueva era” es la única que aún tiene programado un estreno exclusivo en cines: el próximo 25 de noviembre en Estados Unidos. La cinta narra el enfrentamiento entre la prehistórica familia y otra que dice ser más moderna y avanzada que ellos.