“Operación Triunfo USA”, el “reality show” que prometía traer el fenómeno de la famosa competencia musical española a la televisión hispana de Estados Unidos, llegará a su fin a tan solo un mes de haber estrenado.

La producción de Telemundo reveló que la semifinal se emitirá el 9 de agosto y la gran final el 10 de agosto, casi tres semanas antes de la fecha pautada originalmente.

Fue Érika Ender, directora de la academia, quien les comunicó la noticia a los concursantes que aún compiten por el premio de $100,000 y un contrato discográfico con Universal Music Latino. El anuncio tomó por sorpresa a los participantes.

PUBLICIDAD

“De aquí a 10 días es la final. El público es quien va a decidir qué pasa con cada uno de ustedes. Venimos insistiendo en que, por favor, conecten con el público, porque ustedes saben que, al final, en Operación Triunfo quien decide es el público”, expresó la cantautora panameña.

“Por eso necesitamos que pongan el todo por el todo. Les venimos diciendo: ‘aprieten duro, sáquenle punta al lápiz, cada cosa que les vamos enseñando, pónganla en su máxima expresión’. Ya estamos a diez días de que uno de ustedes sea el ganador”, añadió.

Esta se convertirá en la edición más corta de la franquicia, con solo seis galas, en comparación con las 13 que habitualmente componen las temporadas de este formato.

Hasta el momento, Telemundo no ha ofrecido explicaciones oficiales sobre la decisión de acortar la duración del programa, precisamente en momentos en que la cadena promociona la quinta temporada de Top Chef VIP, que aún no tiene fecha de estreno.

Tropiezos desde el saque

La llegada de “Operación Triunfo USA” estuvo marcada por múltiples desaciertos. Entre ellos, el nivel de exigencia vocal al poner a los concursantes a cantar casi a diario, sumado a arreglos musicales que, en la mayoría de las ocasiones, no favorecieron sus presentaciones en el escenario ni ante la audiencia.

Los cambios en la estructura del programa también provocaron duras críticas, no solo por distanciarse del concepto original creado en España, sino por reflejar una producción donde apenas se percibió evolución en los participantes.

A nivel local, la transmisión también sufrió desajustes. Telemundo Puerto Rico movió el reality al horario de las 10:30 p.m., desplazándolo de su bloque estelar inicial de las 7:00 p.m.

A esto se suman las bajas inusuales fuera de la mecánica regular del show: de los 16 participantes originales, solo tres han sido eliminados por voto del público. La mexicana Acuarela Jiménez fue expulsada por razones disciplinarias, mientras que la española Amalia Martos abandonó la competencia por complicaciones de salud.

Las puertorriqueñas Lalah y Carla se mantienen activas en la contienda, aunque ambas se encuentran en riesgo de eliminación de cara a este domingo.