Osmel Sousa, considerado el mejor preparador y entrenador para concursos de belleza del mundo, siempre se ha mostrado rudo y hasta cierto punto grosero en televisión. Sus palabras y gestos francos -sin filtro- cuando se dirige tanto a hombre como a mujeres, le han dado una reputación de ser una figura brusca y controversial.

Sin embargo, recientemente en el reality show “La Casa de los Famosos” se ha dejado ver como muy pocas veces se le ha visto y hasta tuvo una corta, pero emotiva conversación en la que lloró al recordar a sus padres y la relación que tuvo con ellos.

“Yo oía a mi mamá siempre decir que ella prefería que un hijo de ella muriera si fuera homosexual”, contó con la mirada baja mientras daba detalles de su niñez en Cuba.

Recordó que vivió una “infancia oprimida”.

“Cuando yo salí me mi casa yo sentí que era porque no me aprobaban como yo era”, mencionó al añadir que no le gusta hablar de eso.

Osmel, de 76 años de edad, es conocido por haber sido el presidente de la Organización Miss Venezuela durante más de tres décadas. Dirigió Miss Venezuela Universo, Míster Venezuela Mundo, Miss Venezuela Mundo y Miss Venezuela Internacional. Preparó a un total de 40 representantes para Miss Universo, 38 representantes para Miss Mundo, 32 representantes para Miss Internacional y 17 Míster Venezuela.

Anteriormente había contado que de pequeño fue sometido a un tratamiento hormonal por sus modales afeminados y su voz aguda. Fue en 1959 que llegó a Venezuela desde Cuba.