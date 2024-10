Perder un juego, a veces, puede ser una victoria.

Esto lo demostró el actor Otilio Warrington “Bizcocho” al revelar que quedar “achicharra’o” de “Super Chef Celebrities” solo encendió la llama para volver a la televisión una vez más, y junto a su hijo y hasta entonces contrincante, Alí Warrington.

El reconocido actor aseguró en entrevista telefónica con Primera Hora que tras participar en el “reality show” de Wapa TV, al que entró con cierto escepticismo, tanto la experiencia detrás de la estufa como compartir con el también locutor transformó sus expectativas.

“Me gustaría hacer un ‘family show’ o un ‘late night show’. Simplemente me gustaría estar en un programa junto a él”, aseguró Bizcocho, destacando que aceptó el reto culinario no solo por insistencia del también integrante de “La Tendencia de Molusco” de la emisora KQ 105, sino por las ganas de probar su talento una vez más frente a las cámaras.

“Cuando mi hijo me dijera que la gente de Wapa quería que yo hiciera el programa estuve un poco reacio, pues porque pensaba que no se podía, que no tenía la agilidad. Pero mi hijo me insistió y yo le dije que sí. Alí me decía: ‘yo voy a estar, papi, voy a trabajar contigo, vamos a trabajar juntos’. Me llevé una gran sorpresa”, resaltó.

“Más allá de la competencia, es verte con tu hijo en un programa de televisión. Uno pensaba que nunca se iba a dar y se dio, y quedó bien. A la gente le gustó, la gente está muy contenta con el programa y yo también lo estoy”, agregó el artista, quien tiene más de 57 años en los medios de comunicación puertorriqueña.

Bizcocho, además, admitió haber tenido cierta desconfianza de compartir el set con figuras que se exponían a la pantalla nacional por primera vez. No obstante, el tiempo y abrir un poco su mente transformó su parecer.

“Cuando empezamos a relacionarnos y ver el esfuerzo que cada cual ponía y la complicidad que tenían, me sorprendieron mucho. Son todos como si fueran mis hijos”, expresó el comediante, quien conectó con los influencers Angie Rivers, Gabriela Quiñones y Adriana Filomeno, así como el cantante Kedward Avilés.

El mayor de los Warrington manifestó que, en cuanto a su experiencia gastronómica, no descarta mirarse en un futuro compartiendo sus talentos con el público boricua, ya sea solo o con buena companía.

“Se pueden hacer cosas, vamos a ver cómo se proyecta todo. Algo bueno va a pasar”, manifestó.

“Super Chef Celebrities” continúa en su segunda temporada, que se transmite de lunes a viernes a partir de las 7:00 de la noche, por Wapa TV.