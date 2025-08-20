La actriz cubana Yany Prado se convirtió en la más reciente celebridad en abandonar -“por motivos personales”- el reality show Top Chef VIP 4.

“El son, el ritmo y el sabor de Cuba se quedan con nosotros. Yany nos deja esta noche por motivos personales y todos en #TopChefVIP4 le deseamos lo mejor siempre”, lee el mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram de Telemundo Realities.

Hace dos semanas, el cantante puertorriqueño Elvis Crespo también había sorprendido a los seguidores del reality show de cocina de Telemundo al abandonar el programa para dedicarse a promocionar su más reciente producción discográfica.

“Cuando llegué a Top Chef mi expectativa no era llegar hasta aquí... Sin embargo, yo dejé mi carrera en una estufa con fuego lento y los aromas de la carrera me están diciendo que es momento de regresar a mi estufa, donde yo soy un buen chef. Así que, yo quiero ceder mi puesto de salvación al que sea eliminado aquí esta noche porque me toca partir”, manifestó conmovido el intérprete de “Tu sonrisa” cuando se despidió del programa.

Al momento, además de las dos bajas por abandono, siete concursantes han sido eliminados.

Al final, solo uno se coronará como el gran campeón de la temporada, llevándose el codiciado título de Top Chef VIP y un premio de $200,000 en efectivo.