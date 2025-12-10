Londres. La emisora nacional de Islandia anunció el miércoles que boicoteará el Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año debido a la discordia sobre la participación de Israel, uniéndose a otros cuatro países en retirarse de la competencia musical pancontinental.

Las emisoras de España, Holanda, Irlanda y Eslovenia informaron a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) la semana pasada que no participarán en el concurso en Viena en mayo, después de que los organizadores se negaron a expulsar a Israel por su conducta en la guerra contra Hamás en Gaza.

La junta de la emisora islandesa RÚV se reunió el miércoles para tomar una decisión.

La emisora dijo en un comunicado que “dado el debate público en este país, está claro que ni la alegría ni la paz prevalecerán respecto a la participación de RÚV en Eurovisión. Por lo tanto, la conclusión de RÚV es notificar hoy a la UER que RÚV no participará en Eurovisión el próximo año”.

“La Canción y Eurovisión siempre han tenido el objetivo de unir a la nación islandesa, pero ahora está claro que este objetivo no se puede lograr y es por estos motivos relacionados con el programa que se toma esta decisión”, dijo la emisora.

La semana pasada, la asamblea general de la UER —un grupo de emisoras públicas de 56 países que organiza el glamuroso evento anual— se reunió para discutir preocupaciones sobre la participación de Israel. Los miembros votaron para adoptar reglas de votación más estrictas en respuesta a las acusaciones de que Israel manipuló el voto a favor de sus concursantes, pero no tomaron medidas para excluir a ninguna emisora de la competencia.

Los retiros incluyen algunos nombres importantes en el mundo de Eurovisión. España es uno de los “Big Five”, los países de gran mercado que más contribuyen al concurso. Irlanda ha ganado siete veces, un récord que comparte con Suecia.

Islandia, una nación insular volcánica del Atlántico Norte con una población de 360,000, nunca ha ganado, pero tiene la audiencia per cápita más alta de cualquier país.

Los boicots arrojan una sombra sobre el futuro de lo que se supone que es una fiesta cultural de buen ánimo, asestando un golpe a los fans, las emisoras y las finanzas del concurso.

El concurso, que cumplirá 70 años en 2026, se esfuerza por anteponer el pop a la política, pero se ha visto envuelto repetidamente en eventos mundiales. Rusia fue expulsada en 2022 tras su invasión a gran escala de Ucrania.

Se ha visto sacudido por la guerra en Gaza durante los últimos dos años, provocando protestas afuera de las sedes y obligando a los organizadores a tomar medidas contra el ondeo de banderas políticas.

Los opositores a la participación de Israel citan la guerra en Gaza, donde más de 70,000 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud del territorio, que opera bajo el gobierno dirigido por Hamás y cuyos registros detallados son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

El gobierno de Israel ha defendido repetidamente su campaña como una respuesta al ataque de militantes liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Los militantes mataron a unas de 1,200 personas —en su mayoría civiles— en el ataque y tomaron a 251 como rehenes.

Varios expertos, incluidos aquellos comisionados por un organismo de la ONU, han dicho que la ofensiva de Israel en Gaza equivale a genocidio, una afirmación que Israel ha negado enérgicamente.

El miércoles era el último día para que las emisoras nacionales anunciaran si planeaban participar. Más de dos docenas de países han confirmado que asistirán al concurso en Viena, y la UER dice que se publicará una lista final de las naciones competidoras antes de Navidad.