Telemundo Puerto Rico le dio la bienvenida oficial a Otto Oppenheimer, quien se unió a partir de hoy, lunes, como colaborador a “Telenoticias 4pm”. Tal y como se había anunciado el experto en tecnología formará parte del equipo de profesionales del canal 2.

El comunicador lleva más de 40 años en los medios, y se ha desarrollado en varias disciplinas del campo de la televisión y radio. Su comienzo fue como productor en reconocidos programas de entretenimiento, análisis político y de noticias.

Por varios años, Oppenheimer se ha destacado por ser el pionero en transmitir de forma sencilla y única los avances en la tecnología, posición que lo mantuvo trabajando por más de dos décadas para varios programas en el canal WAPA TV.

Aunque Otto se ha concentrado en comunicar tecnología, su verdadera vocación e inspiración es la comunicación y la educación. Sus primeros años universitarios comenzaron en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) dándole a este un trasfondo en ingeniería. Los conceptos básicos de la disciplona, mezclados con los conceptos de comunicación que aprendió más adelante en su carrera universitaria, lo han colocado en una posición idónea para transmitir información que, para muchos, puede ser muy compleja.

En la actualidad, el comunicador se desempeña como colaborador de tecnología en las emisoras radiales Notiuno y Salsoul. Tambien tiene su propio estudio de televisión que se dedica a la producción de comerciales y videos explicativos especializados. Es portavoz de varias marcas importantes y tiene una agencia de medios a través de la cual presta servicios a varios clientes comerciales e industriales.

“Como un niño con juguete nuevo en Navidad, así me siento. Llegar a Telemundo ha sido una experiencia extraordinaria y la razón principal es el trato y la gente buena con la que me he encontrado. Llego a Telemundo porque no podía decirle que no a un amigo, así que acepté la invitación de José Cancela, presidente del canal para ser parte de la familia de Telemundo. Con el apoyo de nuestro público esto será una aventura increíble. Vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer contenido que le encante a nuestro pueblo”, expresó Oppenheimer cuando anunció su cambio al canal el pasado mayo, 31 de mayo.