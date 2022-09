Brendan Fraser está teniendo un momento en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La otrora omnipresente estrella de cine de la franquicia “The Mummy” y “George of the Jungle”, en la última década, se alejó del centro de atención. Pero Fraser está planeando lo que podría ser un gran regreso a partir de su papel transformador en “The Whale” de Darren Aronofsky, que tuvo su estreno mundial hoy domingo por la noche en el festival.

Mientras los créditos avanzaban en la Sala Grande, el público ovacionó la película de pie mientras Fraser, en el balcón junto a su director y sus coprotagonistas, se secaba las lágrimas.

PUBLICIDAD

Brendan Fraser is back — and he sobbed during the #Venezia79 six-minute standing ovation for #TheWhale. pic.twitter.com/y4l10ZFWQa — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

Fraser interpreta a Charlie, un profesor de inglés solitario con un alma amable que pesa 600 libras. Si bien la película ya tiene expertos que predicen nominaciones al Oscar, Fraser está tratando de no pensar en si los premios están en su futuro.

“Solo estoy tratando de quedarme hoy”, dijo Fraser antes del estreno.

Aronofsky ha estado tratando de hacer “The Whale” durante unos 10 años. Recuerda vívidamente haber leído la reseña de The New York Times de la obra de Samuel D. Hunter, haber ido a verla y saber que tenía que conocer al escritor.

Una línea en particular le llamó la atención: “La gente es incapaz de no preocuparse”. Por eso, dijo, tenía que hacer la película.

Pero el casting presentó un desafío.

“Para gran dolor de Sam Hunter, me tomó 10 años hacer esta película y eso se debe a que me tomó 10 años elegir el elenco”, dijo Aronofsky. “Elegir a Charlie fue un gran desafío. Consideré a todos. Cada una de las estrellas de cine del planeta. Pero nada de eso realmente hizo clic... No me conmovió. No se sentía bien”.

Luego, hace unos años, vio un tráiler de “una película brasileña de bajo presupuesto” con Fraser y “se encendió una bombilla”, dijo.

Brendan Fraser in tears during a 6-minute standing ovation for ‘THE WHALE’.



Read our review: https://t.co/MiYEL3gkVo pic.twitter.com/Nq8A1borW5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 4, 2022

Fraser, quien también tiene un papel junto a Leonardo DiCaprio en la próxima película de Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”, dijo que no “conoce a un actor en mi grupo de pares que valga su peso en sal con el que no querría trabajar con Darren”.

PUBLICIDAD

Además: “Con mucho, creo que Charlie es el hombre más heroico que he interpretado”, agregó Fraser. “Su superpoder es ver lo bueno en los demás y sacar eso de ellos”.

Se usaron prótesis para transformar a Fraser en Charlie, que rara vez se levanta del sofá.

“Necesitaba aprender a moverme absolutamente de una manera nueva. Desarrollé músculos que no sabía que tenía. Incluso sentí una sensación de vértigo al final del día cuando me quitaron todos los aparatos, como si te estuvieras bajando de un barco en Venecia”, dijo Fraser. “Me dio aprecio por aquellos con cuerpos similares... Aprendí que necesitas ser una persona increíblemente fuerte, física y mentalmente, para habitar ese cuerpo”.

Más allá de su físico, Charlie también es un personaje con una profunda empatía y amor por todos los que lo rodean, incluida su hija separada, Ellie, interpretada por la estrella de “Stranger Things”, Sadie Sink.

“Ella tiene muchas cosas que decir, así que entra en calor. Pero creo que lo que no espera es a alguien que se preocupe tanto por ella”, dijo Sink. “Para que alguien como Charlie vea que hay algo bueno en alguien como Ellie, la está confundiendo”.

Darren Aronofsky, Brendan Fraser, Sadie Sink and Hong Chau receive a standing ovation at the #Venezia79 premiere of ‘The Whale’ pic.twitter.com/A6tQPUqMfc — Film Updates (@FilmUpdates) September 4, 2022

Hunter, quien también escribió el guión, dijo que su obra es personal. Lo comenzó hace 12 años cuando estaba enseñando un curso obligatorio de escritura expositiva en la Universidad de Rutgers que nadie quería tomar y todos estaban resentidos. También se basó en sus propios antecedentes, ambientando la obra en su ciudad natal de Moscú, Idaho, y entretejiendo su historia de depresión, automedicación con alimentos e ir a una escuela secundaria religiosa fundamentalista cuando era adolescente gay.

PUBLICIDAD

“Tenía miedo de escribirlo”, dijo. “Pensé que la única forma en que puedo hacerlo es si lo escribo desde un profundo lugar de amor y empatía... Quería que (Charlie) fuera un faro en medio de un mar oscuro, muy oscuro”.

“The Whale” era el tipo de desafío favorito de Aronofsky, ya que tenía muchas limitaciones. Aprendió hace mucho tiempo en “Pi” de 1998 que los límites son “tu puerta de entrada a la libertad”. En esa película, solo tenía $20,000 y un sueño. En “Mother!” estaba limitado a una casa. Y, en “The Whale”, no es solo un apartamento individual, también es un personaje que no se mueve mucho.

Él y el director de fotografía Matthew Libatique, cuya amistad se remonta a sus días en el American Film Institute en 1990, pasaron bastante tiempo hablando sobre “cómo convertir el teatro en cine” y “cómo hacer que eso sea atractivo y emocionante”. En el corte preliminar, Aronofsky dijo que se sintió aliviado al descubrir que no se sentía claustrofóbico.

Fraser agregó que la película es “una pieza de cine. Cine adecuado”.

Venecia es una parada regular para Aronofsky, quien en 2008 ganó el León de Oro por “The Wrestler” y también estrenó “Black Swan” y “The Fountain” en el Lido. Dijo que el festival es como estar en casa.

Aronofsky y sus actores también podrían estar listos para irse con los trofeos en la mano este año. “The Whale” es parte de la competencia oficial del festival, que será decidida por un jurado encabezado por Julianne Moore el 10 de septiembre. Y A24 planea estrenarla en los cines el 9 de diciembre. Pero en general, está contento de estar de regreso con su primera película desde “Mother!” de 2017.

“En los últimos años, muchos de nosotros hemos perdido tanto. ... El cine se trata de la conexión humana. Se trata de la oportunidad de ponerse en el lugar de otra persona y tener dos horas de empatía en la mente de otra persona. Creo que eso es exactamente lo que el mundo necesita. Estoy tan feliz de estar de regreso”, dijo Aronofsky. “Es un gran momento para mí y, creo, para el cine”.