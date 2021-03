Pepé Le Pew, el zorrillo apestoso de origen francés creado por Warner Bros. en las historias animadas Looney Tunes y que se caracteriza por perseguir a una gata para besarla convencido de que no puede resistirse a sus encantos, está fuera.

La caricatura es uno de los más recientes personajes animados que enfrenta una revisión debido a los mensajes indebidos que “normaliza”. En su caso, violencia hacia la mujer.

En días recientes, la Warner anunció una decisión de engavetar al personaje precisamente por “normalizar” mensajes incorrectos. Y ahora, el director de la película “Space Jam: A New Legacy”, Malcolm D. Lee, editó la escena en la que aparecía ese personaje.

PUBLICIDAD

Según había trascendido, Pepé Le Pew estaría en una secuencia del filme animado que estrena el 16 de julio en el que emula al filme “Casablanca” en el que representa a un bartender que coquetea con una mujer. En una secuencia repetida desde su creación en 1945, el zorrillo comienza a besar el brazo de la mujer, pero ella lo aparta y lo golpea con una silla; le arroja su trago y lo abofetea, dejándolo dando vueltas en su asiento.

En ese momento llegan LeBron James y Bugs Bunny, que están buscando a a Lola Bunny. Pepé les dice que sabe dónde está ella y de paso les cuenta que la gata Penelope (el personaje que sufre su hostigamiento en los muñequitos) presentó una orden de restricción en su contra. Entonces LeBron James le advierte que no puede tocar a otros sin su consentimiento.

La decisión de retirar la escena no fue del agrado de Greice Santo (“Jane the Virgin”), quien da voz al personaje de la mujer que enfrenta a Pepé, porque como víctima de acoso sexual consideraba que en la escena el zorrillo finalmente recibía su merecido.

Aunque se asegura que no es una decisión relacionada, lo cierto es que la noticia de la eliminación de Pepé Le Pew de “Space Jam 2” coincide con la publicación de una columna de opinión en The New York Times el pasado fin de semana, en la que Charles Blow aseguró que Pepe Le Pew “normaliza la cultura de la violación” y que ha levantado una discusión sobre las representaciones sociales que hacen los muñequitos en la cultura popular.

PUBLICIDAD

En días recientes, Dr. Seuss Enterprises anunció que dejará de vender seis de sus libros que “representan a personas de manera hiriente y errónea”.

En su columna, Blow afirma que Le Pew intenta besar al otro personaje de manera repetitiva y sin su consentimiento, y por más que ella intenta huir, él no cede e incluso cierra la puerta con llave.

El columnista también criticó las representaciones que hacen muñequitos como Speedy González, que ayuda “a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos”; o el del personaje secundario que aparece en “Tom y Jerry” conocido como Mammy Two Shoes, estigmatizado como “una criada negra corpulenta que hablaba con fuerte acento”.

La eliminación de Pepé Le Pew no es el único cambio en la próxima “Space Jam”, pues el personaje de Lola Bunny tendrá una imagen menos sexualizada.

El director Lee fue el responsable del cambio, ya que mientras el resto de dibujos antropomórficos lucían un aspecto infantil, los atributos y la vestimenta de Lola Bunny destacaban sus características sexuales.

“Lola Bunny estaba muy sexualizada, como una Betty Boop combinada con Jessica Rabbit”, explicó el cineasta a la revista Entertainment Weekly.

Entre los detalles que sorprendieron a Lee de la cinta anterior, estrenada en 1996, figuran que el resto de personajes llamasen a Lola Bunny con apodos como “caliente” y “la rompecorazones de las canastas”, además de que su vestuario fuera sensiblemente más corto que el del resto.

“Estamos en 2021. Es importante reflejar la autenticidad de personajes femeninos fuertes y capaces”, señaló el director.