La serie española “Aída” culminó en 2014 luego de diez temporadas. Pero el cariño y la nostalgia del público le ha dado una permanencia que supera el paso del tiempo. La genialidad para llevar con humor historias de una cotidianidad con desafíos, entre personajes con su identidad particular, atravesó fronteras internacionales, incluyendo el público boricua.

En un reflejo de ese alcance, el filme “Aída y vuelta” llega a Puerto Rico a pocos días de su estreno en España, para revivir parte de las emociones de aquellos días.

“Era una especie de regalo a todos nosotros, a toda la gente que la sigue tantísimos años”, expresó la actriz Carmen Machi (“Aída”) durante el encuentro de prensa en el que estuvo acompañada por Paco León (“Luisma”) y Canco Rodríguez (“El Barajas”), en el Museo de Arte de Puerto Rico. “Es una película muy, muy especial”, prosiguió con ilusión sobre el filme que estrenará este jueves, 5 de febrero, en las salas de Caribbean Cinemas y, de forma simultánea, en Estados Unidos, República Dominicana y otros países de Centroamérica.

La historia de la película presenta una versión ficticia de los actores “en la vida real”, en una dinámica tras bastidores mientras de modo paralelo trabajan en volver a hacer un capítulo para “Aída”. La producción reunió a gran parte del elenco original, incluyendo a Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo. El filme estrenó con gran éxito en España, reflejando la lealtad de sus seguidores.

Paco León, quien además se destacó como director del proyecto, reflexionó sobre la experiencia de servir como uno de los gestores de la propuesta y adelantó que no prevén una secuela. “Nadie pensó que cuando se acabó la serie hace diez años, iba a haber algo más”, expuso el carismático artista sobre el proyecto que estrenó en 2005.

“Pues mira, diez años después, Carmen, que fue ella la culpable, la que se le ocurrió decir ‘oye, ¿por qué no hacemos una película?’, y de repente, bueno, aquí estamos”, prosiguió con entusiasmo León, quien compartió la labor de guionista con Fernando Pérez. “Esto ha sido como un epílogo también y un regalo, y un poco cerrar la caja de volver a enterrar y matar al monstruo que fue ‘Aída’ y, esto con todo el amor del mundo, pero esto es una gran catarsis y una gran celebración de… es un gran funeral (ríe)”. Hace años que el artista es testigo de la conexión de una audiencia boricua con esta comedia española. En 2010, visitó Puerto Rico para promocionar los DVDs oficiales de la serie.

Por otro lado, Carmen Machi reflexionó sobre la voluntad firme de su personaje, una mujer sin formación académica que lidiaba con el alcoholismo y retos económicos. “Es una heroína a nivel social”, sostuvo. “Ella lleva la bandera del feminismo. Una mujer empoderada realmente, que lucha, que no tiene miedo, que se enfrenta, que es generosa, que es la que más actividad sexual tenía de toda la serie. La que le importan las cosas que tienen que importar en la vida. Y resulta que era una mujer que… Yo veía cualquier tipo, cualquier perfil social, cualquier estatus social, que la adoraba”, expuso complacida, y añadió que el personaje permitió “decir a la gente y al público ‘mira estos problemas reales, pero mira cómo se llevan’, y se filtró a través del humor”.

Canco Rodríguez se sumó a la reflexión de la actriz, y resaltó el mensaje de unión que prevalecía dentro de su narrativa, que abordaba temas sociales. “Las historias que ocurren en ‘Aída’ ocurren en todo el mundo, y por eso la gente empatiza”, aseveró. “‘Aída’ demuestra que solo se puede sobrevivir si todos nos apoyamos entre los unos y los otros. Todos nos reímos de unos y de otros, pero todos nos amamos, nos queremos, y el sentido de comunidad en ‘Aída’ está muy reforzado. Entonces, también es un poco combatir con el individualismo que hoy en día persiste de ‘no, tú solo puedes, sin salir de tu casa, con tu ordenador puedes tener todas las compras, puedes trabajar desde casa’, y ‘Aída’ te dice ‘la vida va de otro ‘lao’, la vida va de que se vive conociendo a tus vecinos, apoyando los comercios de tu barrio, y viviendo con las personas que tienes a tu alrededor’”.

Al exponer el tema del humor irreverente que caracterizó la serie en sus inicios, y cómo esa manera de hacer reír ha evolucionado con el paso de los años, Paco León abordó lo que se tuvo en cuenta en el filme. “Hay que verla porque te lleva a muchos sitios y hay muchos tipos de chistes”, expresó pensativo.

“La idea de ubicar la acción de la película en el 2018 se provocó desde ahí, de pensar que el mundo ha cambiado mucho desde que se hacía ‘Aída’, y que el tono y algunos chistes no tendrían sentido ahora. Y entonces lo que hicimos Fernando y yo, el guionista, era imaginar cómo hubiera sido si la serie llegara al 2018, el año donde el mundo entero cambia y toma conciencia de qué nos reímos, y está el ‘Me Too’, empieza la cancelación y todo este nuevo orden en el que vivimos ahora”, compartió en detalle sobre el proceso. “Nos retamos a nosotros mismos a mantener el espíritu y el tono de los chistes, bien punk y bien al límite”, afirmó sobre la intención. “Hay un examen de conciencia también, de cómo el humor ha cambiado y cómo está bien que no nos riamos del abuso, y que es muchísimo más sano reírte de ti mismo, que del otro. Esto es un poco de lo que reflexiona la película”.

León, quien recalcó su amor por Puerto Rico y el placer de regresar, adelantó que al cierre de la película se muestra un código para acceder a un episodio inédito de la serie, basado en la trama que se adelanta en el filme. “Al final de los créditos hay un código QR donde la gente puede fotografiarlo y después, con otro móvil, descargárselo en su casa y poder ver ese capítulo”.