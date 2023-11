El rodaje de la película Padres para el canal Lifetime Latinoamérica es otra oportunidad para posar la mirada sobre la industria del cine local y, a la vez, es una plataforma para los actores, actrices, productores, directores y técnicos puertorriqueños hacia otros mercados latinos.

Es la primera vez que Lifetime realiza un proyecto en la Isla en coordinación con el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Curiosamente, el presidente y gerente general de A+E Networks Latin America, empresa dueña de la cadena Lifetime, Eduardo “Eddy” Ruiz, es puertorriqueño, por lo que el productor local, Rafael Abudo, de Jurutungo Films, apuesta a que este proyecto sea el primero de una serie de producciones.

“Este es un recurso adicional que va a crear empleos y lo importante es cómo lograr que sea continuo para el bien de todo el talento y todos los técnicos, que son gente superprobada”, puntualizó Abudo, cuya empresa realiza la producción con un presupuesto estimado en $3 millones.

El pasado domingo, la filmación ocupó una sección del Hospital Episcopal San Lucas Metro, en Cupey, para grabar una de las escenas más dramáticas de la historia familiar que se llevará a la pantalla y otra más surreal. Un amplio pasillo quedó reducido con las cámaras, luces, técnicos y talentos.

En medio de ese ambiente, la actriz Carola García recién se reponía de la escena que acababa de grabar. Una vez soltó la descarga dramática que le tocó desde su personaje “María Luisa Suffront Rosario” (ella acostumbra ponerle nombre y apellidos a sus papeles), reflexionó sobre la posibilidad de que este tipo de producciones dirijan al talento de Puerto Rico hacia otra dirección.

"Padres" sigue la historia de una pareja gay que desea tener un hijo. En la foto, una de las escenas en las que intervienen Oscar Guerrero, Carola García y Rodolfo Salas. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

“Creo que ya es hora de que el mundo también se siga dando cuenta de todas las posibilidades que nosotros tenemos aquí, que por ese insularismo que tenemos, espantoso, y ese complejo del colonizado, pues a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de qué somos capaces y ya a mi edad y con tantas cosas que hemos vivido, uno empieza a ver a la gente de forma horizontal. Uno no es mejor que nadie, pero nadie es mejor que tú”, subrayó la actriz.

García entra en la trama como la madre del personaje de la protagonista, Dayanara Torres, para quien igualmente este trabajo la integra a un elenco en el que se cruzan puertorriqueños con venezolanos, como son los actores estelares Rodolfo Salas y Luciano D’Alessandro, y la actriz Mimí Lazo.

“Carlos Fuentes, el escritor mexicano -continuó la actriz- dice que la amistad es como un gran abrazo de aguas, y yo les decía (al elenco), ‘esta producción es como un gran abrazo de aguas latinoamericano’, y creo que es importante que miremos al Caribe y a Latinoamérica”, sostuvo.

Padres, asimismo, es una de las excepciones entre los proyectos de casas productoras extranjeras que se desarrolla realmente en la Isla. “Van a poder ver escenarios de Puerto Rico, parte de la idiosincracia de Puerto Rico, para que puedan conocer un poco más de la Isla fuera de Puerto Rico”, destacó el director Benjie López.

En la trama, Dayanara da vida al personaje de "Virginia", que en la ficción es hija de “María Luisa Suffront Rosario”, papel que interpreta Carola García. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

El guion presenta a una pareja gay que desea tener un hijo. Esa posibilidad pudiera ser real si la hermana de uno de ellos les dona un óvulo para iniciar un proceso de maternidad subrogada.

“Es una película bien inclusiva. Eso fue lo primero que me llamó la atención del guion. Es una película diferente, moderna; quiero que la gente pueda ver la película y pueda sentirse identificada con una historia de familia, que se encuentra con problemas modernos, y esa óptica creo que no la he visto mucho en cine y por eso me llamó mucho la atención”, indicó López.

El director puntualizó además sobre los cuidados requeridos por Lifetime, como hacer un balance entre los acentos para que no se marcara uno más que otro; hacer lecturas y revisiones previas del guion; más ofrecerle entrenamientos a los talentos noveles.

“Ha sido una escuelita bien interesante y pienso que eventualmente para que nuestras producciones sigan despuntando a nivel internacional con el nivel que necesitamos, esos detallitos hay que vigilarlos y tenemos que implementarlos”.

El rodaje tuvo uno de sus días más intensos el domingo pasado por el arco dramático de las escenas y por filmarse en el Hospital Episcopal San Lucas Metro, en Cupey. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Dayanara Torres recibió el personaje de “Virginia”, una mujer que es hija, hermana, esposa y madre, y enseguida se encontró en ella. “Es una historia de latinos, de familia, de calor humano; me sentí sumamente identificada. Es una de esas historias que no quieres soltar”.

Para Miss Universe 1993 este trabajo es su regreso a la actuación para cine después de 10 años. Su trabajo más reciente para el séptimo arte fue el filme realizado localmente 200 cartas.

“Cuando tuve mis primeros meetings por Zoom con la gente de la película, los productores y demás, les dije, ‘Siento que no tengo que hacer mucho’, o sea, no tengo que estudiar tanto porque es un personaje que lo siento tan cercano a mí, que dije, ‘es que soy yo’; el mismo calor humano, el mismo calor con su familia, ama a su marido, a sus hijas, yo también tengo hijos, así que sabía que se me iba a hacer bastante fácil”, compartió antes de entrar a escena.

La presentadora de televisión destacó el “profesionalismo” del equipo artístico y de producción en general, y valoró la oportunidad de rodearse con actrices y actores igualmente comprometidos con su trabajo.

“Me encantan mis compañeros, son muy profesionales y trabajando con ellos los admiro mucho más. Gente que se nota que da el todo por el todo, además de ser tremendos actores”, apuntó.

Torres terminó sus escenas justo el pasado domingo y ya esta semana retomaría otros compromisos, como las grabaciones de 20 sesiones para un podcast de bienestar que está por estrenar por Uforia (Univisión). La Navidad la disfrutará con su familia en Miami, y para el Año Nuevo regresará a la Isla para cumplir con otro compromiso.

Padres, cuyo estreno se prevé para abril del 2024 en cine local y televisión, completa el elenco con Mimí Lazo, Marcos Carlos Cintrón, Alexandra Malagón, Amanda Kairuz, Angela Mari, Jorge Antares, Amanda Méndez, Luis Omar O’Farril, Lexamarie Matos, Fabián González, Elena y Ana Isabel Zamot.