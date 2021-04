Si en manos de Sofía, Matías, Camila o Julián estuviera el cuidado ambiental de Puerto Rico y así también del planeta Tierra, seguramente la realidad sería mucho más ecoamigable y las leyes de conservación, aún más rigurosas.

Multas de $300,000, por ejemplo, propone Camila Ivelisse Pérez Vargas para quienes boten la basura fuera de los contenedores o en los cuerpos de agua. Igualmente Matías Garavito Marrero y Alexis Julián Colón Soto establecerían multas de $1,500 para quienes no cumplan con las leyes del manejo de desperdicios.

Esto es una muestra mínima de lo que los extrovertidos e ingeniosos integrantes del segmento “Los niños hablan”, del programa “Día a día” (Telemundo), harían en favor de conservar el planeta Tierra, cuyo día se celebra hoy.

“Para cuidar el planeta, trato de no tirar basura, porque eso infecta todo el planeta. Si veo algo, así tirado, yo lo recojo aunque no sea mío”, dijo la pequeña Sofía Polanco Gil, de seis años, y quien se da a conocer en las redes sociales como “Little Sofia”.

Matías, asimismo, procura echar la basura en los contenedores y en ocasiones dedica tiempo a limpiar las playas que visita.

“Cuando voy a la playa ayudo a mi abuelo a recoger la basura que hay en la playa o el mar, para que no se infecte el planeta y no se infecten los animales o se mueran”, expuso el niño, de 10 años, residente en Bayamón.

Camila es un personalidad infantil en las redes sociales y Julián carga en la sangre la atracción por la televisión, pues es hijo del presentador Álex DJ.

Camila, de ocho años, conocida en las redes como @soycamileando, no echa basura en la calle y “planto plantitas y las cuido para que el planeta tenga más plantas y arbolitos. Julián, de 10 años y residente de Las Piedras, coincide con sus compañeros de panel en “no tirar basura en ningún lugar” para cuidar el medioambiente. “Si voy a la playa y veo una lata, la tiro en la basura”, comentó el hijo del animador Álex DJ, del programa “Puerto Rico gana”.

Este cuarteto mencionó el manejo de la basura, tanto en tierra como en el mar, y el humo de los vehículos de motor como el mayor problema de contaminación en la Isla. “Tiran cosas al piso, los plásticos y cosas así, y no las recogen ni las ponen en el zafacón. También, cuando los carros van rapidito, botan humo por detrás y eso daña el aire que nosotros respiramos”, indicó Sofía en el primer encuentro presencial con sus compañeros de panel.

El segmento “Los niños hablan” surgió durante este tiempo de pandemia por un interés de la producción del programa de integrar a los menores de edad en el tema del COVID-19, detalló la productora Edmée Rivera.

“Decidimos tratar de conseguir un grupo de niños para que nos dieran su perspectiva del coronavirus; cómo lo entendían, cómo estaba siendo su experiencia, cómo aconsejaban a otros niños y, de hecho, el primer progama de ellos, fue sobre eso”, abundó Rivera.

El panel se presenta los lunes, alrededor de la 1:15 p.m., y ha sido tan buena la acogida entre el equipo de trabajo y la audiencia, que los menores se han convertido en otras voces de discusión sobre la diversidad de temas que se dan en la actualidad.

“Fue impresionante porque nos dimos cuenta de que los niños tienen una conciencia mayor sobre el coronavirus que los adultos”, agregó la productora.

Ciertamente son un conjunto de niños y niñas que no le temen a la exposición en las cámaras ni a expresarse frente a las cámaras, al contrario, ser parte de la industria del entretenimiento es lo que todos interesan, de una u otro forma.

Sofía quiere ser influencer. Matías aspira a ser actor de películas de acción de Hollywood. Camila apunta a seguir en la televisión y desarrollarse como maquillista. “Pero voy a ser otro tipo de maquillista, no voy a usar polvo, porque eso daña la cara. Yo solamente voy a ser una maquillista de sombra y lipstick, y cualquier peinado”, advirtió.

A mí me encanta ser artista, pero como hago muchos vídeos, quiero ser influencer” - Sofía, integrante de "Los niños hablan"

Julián lleva la atracción por la pantalla chica en la sangre, por lo que no sorprende su anhelo de crecer en la conducción televisiva, y por qué no, como DJ.

“A mí me piden fotos y a mí me encanta tirarme fotos. También me piden fotos con mi papá y yo, y me encanta que la gente mire mis vídeos. Me encanta subir cosas a la redes sociales, me encanta ese mundo”, compartió Julián.

La química entre el grupo se dio tan espontánea durante el encuentro, que el equipo de “Día a día” no descarta volver a tenerlos presentes en el estudio.