La más reciente gala de posicionamiento y sinceramiento del reality show La casa de los famosos se convirtió nuevamente en una batalla entre las puertorriqueñas Maripily Rivera y Patricia Corcino.

La emisión, en la que como cada domingo un participante selecciona a un habitante nominado y le manifiesta las razones por las cuales quiere que abandone el reality show, se transmitió hoy por Telemundo. Esta semana, los nominados son Maripily, Romeh, Clovis y Alana.

“Yo sé muy bien la representación que estoy haciendo de mi país y si algo estoy segura ahora mismo es que jamás en la vida quisiera parecerme a ti”, le manifestó Patricia a Maripily en su posicionamiento.

“No soy ni tu sombra, no soy una copia de Maripily, soy Patricia Corcino y tengo bien firme lo que son mis principios, mis ideales y mis valores. Te pido de una vez y por todas que respetes, el respeto no lleva bandera, el respeto no lleva género, el respeto es universal. Y si verdaderamente quieres representar a la mujer boricua, como se merece nuestra Isla, deberías empezar por apelar al respeto”, añadió con firmeza la exconcursante de Nuestra Belleza Latina.

Maripily, en su oportunidad de refutar, fue contundente con sus expresiones.

“No quieras apagar la luz de los demás por tu desespero de ser protagonista y tu desespero también de llegar a la final. Aquí, todas esas palabras que acabas de decir, el público de allá no se engaña, Puerto Rico ustedes saben que no es así. Tu eres una mujer hipócrita, no eres leal, no eres real. Dijiste que yo en Puerto Rico no era nada, que los fans estaban divididos, que yo no represento la mujer, todo eso lo dijiste de mí y está grabado en el 24/7. Qué pena que lo tengas que utilizar, que lo adornes con palabras bonitas para mentir porque no eres real, no tienes personalidad”.

Una vez Patricia se posicionó detrás de Maripily, gritó: “El terremoto llegó mi amor”, a lo que la última contestó: “El ‘Huracán boricua’ te guste o no en la final. Tus estrategias no sirven. Categoría 7 viene, a que bajo del SUM, pa’ que respete con tus mentiras”.