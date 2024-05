“Yo estoy con mucha paz. Estoy con mucha tranquilidad”.

La presentadora puertorriqueña Patricia Corcino, quien este lunes se convirtió en la decimoquinta eliminada de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos”, expresó sentirse satisfecha con su desempeño. “Yo creo que todos los habitantes a este punto esperábamos que cualquiera de nosotros saliera”, dijo hoy en entrevista en el programa “Alexandra a la 12″ (Telemundo).

La autodenominada “Terremoto boricua”, quien junto con otros tres participantes entró al reality show casi dos meses después de su estreno, expresó su sentir sobre la falta de apoyo del público puertorriqueño durante su paso por LCDLF. “La realidad es que de pronto sí, obviamente, me da mucha tristeza porque al final somos dos boricuas”, manifestó pensativa. “Todo lo que se vive allí es muy distinto. Es muy es muy fácil juzgar de afuera”, sostuvo sobre los ataques por su desempeño. “Son tantas cosas que pasan y tantas emociones que se viven que, solamente, el que está dentro es el que puede hablar y el que puede expresar lo que verdaderamente pasa”.

El respaldo para Maripily lo tiene muy claro. “A mí me hubiese encantado que, como dos boricuas, el pueblo se uniera. Nosotros tenemos peloteros en diferentes equipos y eso no nos impide apoyarlos a cada uno. Entonces, al final, es una competencia. Vuelvo y repito, se vivieron muchas cosas. Yo resistí múltiples veces muchos ataques, y aun así, siempre estuve dispuesta a ser empática, a brindar la mano cuando se necesitaba”.

La comunicadora invitó a ver el lado de entretenimiento del programa, más allá de la controversia. “Al final del día, somos madres, somos boricuas. Maripili y yo al final estábamos en una competencia levantando una bandera, una competencia que es muy controversial, que todo el mundo sabe la dinámica, pero al final, es una competencia, no es nada más. Lo que tenemos es mucha intención de echar para adelante a Puerto Rico”.

Sobre su postura de preferir ampliar sus horizontes profesionales fuera de su tierra natal, se sostuvo en que representa una prioridad. “Yo quiero trascender mi profesion como comunicadora”, declaró enfática. “Siempre lo he expresado. He querido ser una ‘TV host’ internacional, hacer alfombras rojas, unos premios. Ese es mi sueño”, expuso la expresentadora del programa “Lo sé todo” (WapaTV). “Cuando yo entro y tengo que dejar un trabajo, pero buscando un mejor futuro, tanto en mi profesión, como en darle un mejor futuro a mi hijo... Así que al final del día, yo creo que no estoy haciendo nada diferente que artistas de mi misma isla han hecho. Puerto Rico siempre va a ser mi base de residencia”.

La gran final del reality show será el próximo 20 de mayo. Ocho habitantes compiten por el gran premio de $200,000 y los $100,000 del segundo puesto: Lupillo Rivera, Maripily Rivera, José Reyes, Alana Lliteras, Rodrigo Romeh, Aleska Génesis, Geraldine Bazán y Paulo Quevedo.

El reality, que estrenó el pasado 23 de enero, se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. (martes a las 11:30 p.m.) por Telemundo, y los domingos a las 7:00 p.m. por Punto 2.