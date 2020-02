Ha tenido momentos de triunfos, pero también de adversidad.

A lo largo de su trayectoria, la modelo y presentadora Patricia Corcino ha trabajado por sus aspiraciones profesionales sin que siempre haya tenido el resultado que busca. En carácter personal, la vida también la ha golpeado con diversas circunstancias que han puesto a prueba su fortaleza. Pero hace tiempo, decidió que siempre se levantaría de cada dificultad, y parte de esa entereza es la que pretende llevar a través del segmento Cambios, que estrena mañana en el programa Lo sé todo de WapaTV, y que tiene la intención de presentar historias reales de mujeres que han experimentado dificultades.

PUBLICIDAD

“Nada más con decirte que una mamá sienta que le van a quitar a su hijo, básicamente se le está yendo a la vida”, confesó haciendo referencia a cuando en agosto de 2018 libró una batalla judicial por la petición de custodia de su hijo, Máximo, por parte del padre del menor, Omar Rivera. La solicitud se dio en el marco del asesinato de Pedro Marrero Díaz, su pareja entonces, en un hospital en Caguas.

“Una persona que pierde su trabajo, pierde su seguridad, pierde su autoestima, tiene un desbalance emocional por lo mismo que está ocurriendo, y encima le intentan quitar a su hijo, yo creo que con eso es suficiente”, detalló la presentadora, quien al momento del crimen formaba parte del programa Estos dos sin frenos (Univision Puerto Rico), espacio televisivo que decidió “darle un espacio de tiempo razonable para recuperarse de este lamentable suceso”, según el comunicado de prensa emitido entonces.

“Esto me ha servido para no juzgar a nadie, para escuchar, no la versión, sino las versiones de todos, y a veces no son suficientes. Para tratar de entender cada situación y cada posición de cada persona”.

Su pequeño de 5 años es su motivación principal para no dejarse amilanar por los obstáculos.

“Desde que nació mi hijo, a mí me metieron en una batidora y me convirtieron en otra Patricia”, reflexionó. “A eso añadimos sucesos que he tenido en presencia de mi hijo. La responsabilidad es mucho mayor porque yo tengo un chiquito que vela por mí aquí. No hay oportunidad de quedarse en la casa llorando. Entonces eso me ha hecho evolucionar enormemente”.

PUBLICIDAD

Para el estreno del segmento semanal la modelo decidió iniciar con sus propias vivencias.

“Preferí comenzar con mi historia para que la gente sepa que la persona glamorosa que ven todos los días de lunes a viernes en Lo sé todo es tan ser humano como cualquiera otra mujer, que ha vivido muchas otras cosas que se han hecho públicas, que ha pasado muchísimas situaciones difíciles en las que ha sentido un desespero, ha sentido frustración, ha caído en depresión, y muchas veces ha necesitado de ayuda de un profesional”, relató Patricia, quien ha levantado su voz contra el acoso o bullying.

El nombre de la sección tiene una intención particular. “Estamos utilizando la palabra ‘cambios’ porque todo va definido a cambiar a la persona”, especificó. “Esto es hablando de la manera interna y de manera externa. Cómo podemos agarrar todos esos sucesos que hayan pasado en nuestras vidas, sean buenos o no tan buenos, y convertirlos para crecer como ser humano y proyectarse como una mujer mucho más segura en otra etapa de su vida, y que este impacto no solamente pueda ayudar a la persona per sé, sino que esa persona también pueda impactar con su testimonio a otras”, añadió sobre la dinámica, que integrará un cambio de imagen.

“Lo más importante es que si tú no te sientes bella por dentro, si tú no aprendes de cada proceso de vida que tienes, no vas a tener un propósito, y por más que yo te arregle y te ponga bella, si te vas a proyectar como una mujer insegura, vas a volver a recaer, que es lo que yo no quiero”.

PUBLICIDAD

Con fecha la boda

Patricia vive un momento de plenitud a nivel de pareja con el exponente urbano Dalex, con quien se comprometió en noviembre, cuando la propia modelo lo anunció en las redes sociales con la imagen del anillo.

“Estamos viviendo una etapa bien bonita”, confesó sobre su relación con Pedro David Daleccio. “Tenemos mucha responsabilidad laboral porque él ahora mismo está en medio de muchas presentaciones. Por ahí viene un tour y muchas colaboraciones con artistas, así que, obviamente, el sueño de toda mujer es casarse, pero yo estoy tan viviendo en un sueño, en lo que ya yo quería y anhelaba, que más que una ceremonia, era conseguir a esta persona que más que me apoyara, me amara tal cual soy, que entendiera mis procesos de vida y estuviera dispuesto a estar ahí al 100 %, no tan solo para mí sino, también para mi hijo”, resaltó sobre su conexión con el artista.

“Desde que yo lo vi, y yo se lo digo, yo no sé qué pasó en mí pero algo me dijo que esa es la persona”, dijo con ilusión. “Igual él, luego me confesó que sí, que no me lo había dicho porque tenía un poco de miedo de que era algo bastante rápido. Pero mantuvimos la cosa calladita por acá. No decíamos a nadie. Ya cuando salió a la luz pública, ya llevábamos meses. La gente pensaba que era de ahora para ahora”, repasó sobre el momento en que hicieron público el romance.

“Luego él me compromete. Pero ya estábamos de novios. Ya había pasado un tiempo, así que sí, obviamente estamos en todo lo que tiene que ver con los preparativos. Ya tenemos fecha y toda la cosa. Para nosotros ese día va a ser importante, pero ya con que nosotros nos tengamos el uno para el otro, ya existe ese compromiso, y sabemos que es genuino porque así lo sentimos. Realmente, con eso ya tenemos todo”.