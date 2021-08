Basada en los personajes de la popular serie animada “Paw Patrol” (2013), “Paw Patrol: The Movie” llega como una adorable cinta educativa que busca resaltar la importancia del trabajo en equipo, al tiempo que toca temas como la corrupción política, el trauma, la ansiedad y los desastres ambientales.

Ambientada mayormente en Ciudad Aventura, “Paw Patrol: The Movie” arranca con “Ryder” (Will Brisbin) y sus seis cachorros “Chase” (Iain Armitage), “Marshall” (Kingsley Marshall), “Skye” (Lilly Bartlam), “Zuma” (Shayle Simons), “Rocky” (Callum Shoniker) y “Rubble” (Keegan Hedley), en acción salvando a un ciudadano de Bahía Aventura. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a los cachorros en la pantalla chica, estos pequeños pero poderosos héroes se dedican a rescatar a los ciudadanos de situaciones de la vida cotidiana que puedan ponerlos en peligro. Solo basta con una llamada de alguien para que el joven “Ryder”, el líder de los Paw Patrol, active al equipo y los prepare para su labor de primera respuesta. Similar a la serie, en esta cinta los Paw Patrol reciben una llamada de “Liberty” (Marsai Martin), una perra callejera y fanática de su trabajo que, preocupada por la seguridad de Ciudad Aventura, decide contactarlos para avisarles que el recién electo alcalde Humdinger (Ron Pardo) está causando bastante estragos alrededor de la ciudad. Estableciendo así el conflicto principal de la cinta y poniendo todo en marcha para la acción que está por venir.

Dirigida y escrita por Cal Brunker junto a Bob Barlen (”Escape from Planet Earth”) y Billy Frolick (”Madagascar”), la cinta está llena de escenas de acción que no solo sirven para entretener sino también para educar. Compartiendo lecciones de vida importantes tanto para los niños como para los padres que decidan llevarlos a vivir esta nueva aventura de los “Paw Patrol” en la pantalla grande. Estos momentos tiernos y emocionantes son amplificados por una increíble animación que supera las del programa de televisión y una divertida banda sonora que incluye canciones de Adam Levine, Alessia Clara y hasta del grupo Fifth Harmony.

No hay duda alguna de que esta película es la más adorable del año. Basta con poner a los cachorros en la pantalla grande con sus pequeños disfraces y carros increíbles para ganarse el cariño de la gente aún sin haber visto la película. Pero, cuando decidan llevar a sus hijos a verla este fin de semana, sepan que esta cinta es mucho más que eso. “Paw Patrol: The Movie” es divertida, energética, educativa y esta llena de un sin número de escenas que te llegan al corazón. Es la película perfecta para disfrutar en esta temporada del regreso a clases.

El elenco también cuenta con las voces de Tyler Perry, Kim Kardashian West, Jimmy Kimmel, Dax Shepard y Randall Park.

“Paw Patrol: The Movie” se exhibe actualmente en las salas de cine de Puerto Rico.