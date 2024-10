Disfrutar más tiempo con su familia, ir a la playa, pasar un día en El Yunque, viajar y hasta, quizás, hacer un “podcast”.

Eso será todo lo que quiere hacer el periodista Pedro Rosa Nales, quien dijo adiós esta tarde de NotiCentro tras acogerse al retiro luego 44 años de informar a los televidentes puertorriqueños.

El veterano comunicador llegó a la edición estelar del noticiario, donde presentó sus últimas intervenciones compartiendo los acontecimientos más contundentes alrededor del mundo. No obstante, la producción lo sorprendió con un conmovedor homenaje de su histórica trayectoria que arrancó en Wapa TV desde 1981.

“El mismo hecho de estar frente a cámaras lo voy a extrañar, pero llega un momento en que tú perdiste esa fiebre, y ya yo pasé esa etapa. Pero lo que sí echaré de menos es tener contacto con la gente, hablar con ellos, porque de algo que me he preocupado en mi carrera es de no leer la noticia, sino de hablarle a la gente”, manifestó el reportero en entrevista con Primera Hora.

El fajardeño de 67 años manifestó que el júbilo representa una mezcla de sentimientos, dado que cierra un capítulo definitivo en su vida, pero lo hace en el momento en que se siente pleno de salud.

“Me siento joven todavía, pero hay que darle paso a nuevas generaciones y, a la misma vez, uno buscar un sosiego, estar un poco más tranquilo, ahora voy a tener esa oportunidad”, expresó.

El comunicador aseguró que, entre los pasatiempos pendientes, las más importantes son pasar el día en la playa y disfrutar de los placeres de la naturaleza, sin rendir cuentas a terceros.

“Quiero hacer las cosas cotidianas, estos no son cosas del extramundo, es poder sentirme ahora sin la presión de ser figura pública, de que trabajo para un canal de televisión, de que tengo que representar ese medio”, expuso. “Tú vas a la playa y te quitas la camisa, y nadie dice nada, pero si yo lo hacía, me iba a buscar un problema, podía afectar la imagen del canal, esas cosas sencillas ahora las podré hacer, sin esas cortapisas”, agregó.

De ser el primero en reportar la tragedia de barrio Mameyes en Ponce el pasado 7 de octubre de 1985, hasta cubrir por más de un año la presencia de la Marina estadounidense en Vieques, Rosa Nales aseguró sentirse bendecido por la oportunidad que le brindó Wapa Televisión, al convertirlo en el primer reportero negro en la pantalla nacional, informando al público puertorriqueño.

“Esto permitió que otros canales hicieran lo propio, como Lemuel Ortiz, que entró por Telemundo, Ivonne Solla, y aquí con nosotros, figuras como Keylla Hernández y Julio Rivera Saniel. Para mí, ver eso fue importante, pero eso se lo debemos a WAPA”, indicó.

El ahora jubilado expresó que, entre los hechos que echará de menos más será lanzarle al público sus icónicas frases, como “canta gallo”, que nació en el año 2000, durante las primeras transmisiones de “NotiCentro al Amanecer”.

“¿Qué cosas ocurren en la mañana? Cantan los gallos. Y yo le decía al encargado de sonidos y efectos especiales a que lo reprodujera cuando nos fuéramos a una pausa comercial, y a él se le olvidaba. Y cuando se lo reclamaba, él me lo decía que le diera un ‘cue’, que le recordara”, narró.

“Cuando llegábamos a los ‘breaks’, yo le gritaba ‘gallo, gallo, ¡canta gallo!’, y de ahí el colega dijo que ese era el aviso, y se inmortalizó”, destacó el autor de frases como: “¡Oye! Eso está bueno” y “Tócame la trompeta”.