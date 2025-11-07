La emoción, la música y el orgullo boricua se apoderarán de la pantalla grande con el estreno de la esperada película Perla, que llegará a los cines de Caribbean Cinemas en Puerto Rico el 22 de enero de 2026, y posteriormente a salas en Estados Unidos.

Protagonizada por los puertorriqueños Zuleyka Rivera y Carlos Ponce, la cinta promete ser una de las producciones más destacadas del cine local en los últimos años, ofreciendo una historia apasionada que celebra la identidad cultural de Puerto Rico.

Dirigida por David Norris, con Yamara Rodríguez como productora y Joel Iván Rivera en la producción ejecutiva, Perla cuenta además con la participación especial de la actriz española Paz Vega, quien filma por primera vez en la isla. El elenco se completa con reconocidos talentos como Georgina Borri, Modesto Lacén, Yamil Ureña, Luis Gonzaga, Teófilo Torres, Hermes Croatto, Nashali Enchautegui y la actriz puertorriqueña radicada en México, Laura Carmine.

“Este proyecto representa el talento, la pasión y la fuerza creativa de nuestra industria cinematográfica. Cada escena fue hecha con amor por Puerto Rico y para Puerto Rico, con la intención de emocionar, inspirar y abrir conversaciones sobre nuestra identidad y nuestras raíces”, expresó el productor Joel Iván Rivera.

Una historia que entrelaza tradición y modernidad

Perla narra la historia de Vicente Espinel (Carlos Ponce), un músico de folclor que lucha por mantener viva la tradición en un mundo dominado por el reguetón, representado por la audaz y magnética Perla (Zuleyka Rivera). La trama aborda el choque entre lo heredado y lo reinventado, explorando temas de identidad, transformación y resistencia cultural a través de la música.

Filmada en escenarios emblemáticos de la isla, incluyendo el barrio La Perla en el Viejo San Juan, la producción apuesta por mostrar la autenticidad, diversidad y belleza de Puerto Rico en cada plano.

“El público podrá verse reflejado en Perla. Es una historia que vibra con nuestra música, nuestros colores y nuestras emociones. El 22 de enero será una fecha muy especial para el cine puertorriqueño, y queremos que todos la vivan con nosotros en la pantalla grande”, añadió Rivera.

Con una estética cuidada, un elenco de primer nivel y un mensaje social poderoso, Perla se perfila como una película que dejará huella en el público y reafirmará el valor del cine hecho en Puerto Rico.