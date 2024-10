A partir de hoy y hasta el 16 de octubre, varias salas de Caribbean Cinemas estarán ofreciendo en su cartelera nueve de los filmes más icónicos de la carrera de Juliá.

La colaboración entre GFR Media y Caribbean Cinemas con el proyecto “Raúl Juliá: El legado de un genio” (exposición fotográfica que ha acogido la cadena de cines en Plaza Las Américas y Plaza del Caribe) ha alcanzado una nueva etapa que permitirá al público puertorriqueño fisfrutar del trabajo de este gran actor.

“El año pasado, mirando lo que fue la trayectoria de Raúl Juliá, nos dimos a la tarea de profundizar en nuestro archivo histórico y mirar todo ese legado, tanto en el teatro como en el cine, que había dejado este gran actor. Este mes de octubre se cumplen 30 años desde que Juliá falleció, a sus 54 años. A pesar de morir tan joven, dejó una carrera muy completa y quisimos hacer un homenaje editorial que le rindiera tributo y que no solamente fuera un recordatorio para quienes crecimos viéndolo, pero que fuera también una introducción para nuevas generaciones”, explicó Rafael Lama Bonilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media.

Esos esfuerzos culminaron en el sitio especial de El Nuevo Día “Raúl Juliá: el legado de un genio”, un proyecto audiovisual y escrito que recogió el impacto del actor boricua con entrevistas con familiares, amigos, colegas y otras figuras que fueron impactadas por su trabajo.

“Nuestra inspiración para montar esta muestra vino por el esfuerzo de GFR, sin duda. Para nosotros fue un placer, fue mucho trabajo, pero todo cayó en su sitio tan lindo y tan bonito, sinceramente”, expresó, por su parte, Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas.

La selección de películas consistía originalmente de ocho filmes: “The Addams Family”, “Addams Family Values”, “Romero”, “Tango Bar”, “Pressumend Innocent”, “Tequila Sunrise”, “Moon Over Parador” y “Kiss of the Spider Woman”. Según explicó Carrady, cuando se hizo el anuncio del festival en redes sociales, una gran cantidad de personas inquirió sobre la ausencia de “Street Fighter” entre la muestra, motivando al equipo de trabajo a incluir también ese filme.

La icónica película “La gran fiesta”, en la que Juliá tuvo una participación breve, pero legendaria, no pudo formar parte del festival, pues se encuentra ahora mismo en un proceso de remasterización a cargo de su director, Marcos Zurinaga. Sin embargo, Zurinaga sí proveyó un corte de unos tres minutos de la famosa escena en la que el personaje de Juliá recita una décima a los presentes en el Casino de Puerto Rico. Ese pedazo se presentará antes de cada una de las películas del festival.

La venta de boletos y su cartelera está disponible en https://caribbeancinemas.com/muestra-de-cine-en-homenaje-a-raul-julia/ Las salas participantes son Fine Arts Popular Center (Hato Rey), Fine Arts Miramar (Santurce) y Plaza del Caribe (Ponce).

“Una cosa que no cambiado en nuestro negocio ha sido el deseo del ser humano de tener experiencias sociales y compartir con otros seres humanos. Es bien interesante. Sí, es más fácil ver algo en su casa, pero esa cuestión de salir y ver algo en la pantalla grande, en conjunto a un grupo de desconocidos, yo creo que es parte de nosotros como seres humanos, esa parte de querer interactuar. Es mucho más fácil ver un juego de pelota en televisión, pero los estadios siempre están llenos cuando hay un juego, aunque es mucho más difícil verlo desde allí”, reflexionó Carrady sobre el impacto continuo del cine.