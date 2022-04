La anticipada secuela de la cinta de “Sonic: The Hedgehog” llega a los cines esta semana, con Ben Schwartz y Jim Carrey regresando como “Sonic” y “Dr. Robotnik” respectivamente. Además, llega a la pantalla grande la nueva cinta de Michael Bay, “Ambulance”.

Para los amantes de los servicios de streaming, esta semana llega la quinta temporada de la popular serie “Elite” a Netflix, y la serie original “All the Old Knives” a Amazon Prime Video.

Sonic: The Hedgehog 2

Cuando el maníaco Dr. Robotnik regresa a la Tierra con un nuevo aliado, Knuckles the Echidna, Sonic y su nuevo amigo Tails son todo lo que se interpone en su camino.

Género: Animación / Acción / Aventura

Elenco: Jim Carrey / Ben Schwartz / Idris Elba

Estreno: Hoy en cines

Ambulance

Dos ladrones roban una ambulancia después de que su atraco sale mal.

Género: Acción / Crimen / Drama

Elenco: Jake Gyllenhaal / Yahya Abdul-Mateen II / Eiza González

Estreno: Hoy en cines

Liborio

Liborio desaparece en un huracán. Un día regresa hablando como un profeta, curando a los enfermos y congregando a muchos seguidores en lo profundo de las montañas. Los poderes locales lo confrontan solo para verlo desaparecer, hasta que decide enfrentar sus miedos más profundos y lucha contra los invasores marines estadounidenses.

Género: Drama

Elenco: Vicente Santos / Karina Valdez / Ramón Emilio Candelario

Estreno: Hoy en Fine Arts

Rémora

Natalia Furtiano, agente de la Sociedad de Inteligencia de los Estados Unidos de América, División de Puerto Rico, lucha por proteger al amor de su vida. Acostumbrada a la vida de operaciones encubiertas y a la muerte a su alrededor, presenta su renuncia que es negada en el acto. Mientras intenta salir de la Sociedad de Inteligencia en busca de una vida pacífica, descubre lo que es tener a sus superiores como enemigos. También se da cuenta de que es víctima de su trabajo y de su estilo de vida.

Género: Drama / Acción

Elenco: Hector David Ortiz / Ricardo Alvarez / Nellianne Arce

Estreno: Hoy en cines

Infinite Storm

Cuando un escalador queda atrapado en una ventisca, se encuentra con un extraño varado y debe llevarlos a ambos montaña abajo antes del anochecer.

Género: Drama / Suspenso

Elenco: Naomi Watts // Denis O’Hare / Billy Howle

Estreno: Hoy en Fine Arts

Queen of the South: S (Temporada 5)

En esta temporada, Teresa pierde más miembros de su familia extendida y encuentra el amor. Teresa se niega a ser un peón de la CIA y desarrolla un plan para fingir su muerte y escapar de la vida narco para siempre.

Género: Acción / Crimen / Drama

Elenco: Alice Braga / Peter Gadiot / Hemky Madera

Estreno: Hoy en Netflix

Dancing on the Glass

Cuando la presión amenaza a una bailarina en un nuevo papel principal, ella y un bailarín marginado crean su propio mundo, libre de las expectativas de los demás.

Género: Drama / Suspenso

Elenco: Olivia Baglivi / María Pedraza / Jota Castellano

Estreno: Disponible el 8 de abril en Netflix

Elite: (Temporada 5)

La temporada 5 comenzará después del brutal asesinato de Armando. Rebe y Mencía están juntas, pero sin duda tendrán algunos problemas que resolver, al igual que Samu y Ari.

Género: Drama / Crimen

Elenco: Itzan Escamilla / Omar Ayuso / Claudia Salas

Estreno: Disponible el 8 de abril de 2022 en Netflix

The Invisible Pilot

Sigue la historia de un esposo y padre aparentemente feliz que inesperadamente saltó de un puente en 1977, y años más tarde se descubre que podría haber habido hipnosis, identidades secretas y una peligrosa doble vida involucrada.

Género: Documental / Crimen / Misterio

Elenco: Ray Buffer / Konstantin Podprugin

Estreno: Disponible ya en HBO MAX

All the Old Knives

Dos agentes de la CIA y antiguos amantes se reúnen en el idílico Carmel-by-the-Sea para volver a examinar una misión de hace seis años en Viena, donde un compañero agente podría haber estado comprometido.

Género: Suspenso

Elenco: Chris Pine / Thandiwe Newton / Laurence Fishburne

Estreno: Mañana en Prime Video