El avance del coronavirus a nivel mundial ha obligado a las autoridades de varios países del mundo a detener todo evento masivo, muchos de ellos hasta por un tiempo indeterminado.

Dos días después de su declaración como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, con más de 200 mil casos en todo el mundo, series de televisión y películas han tenido que suspender su realización, estreno y ver la manera de reprogramar sus fechas para no verse perjudicados ni tampoco perjudicar al público que tenía planeado asistirlos.

Cine

Hasta el momento la lista de películas suspendidas y programadas son las siguientes:

1. “Fast & Furious 9”: La novena parte de la exitosa franquicia iba a llegar a los cines en mayo de este año, ahora no lo hará hasta el 21 de abril de 2021, día previsto para el estreno de la décima entrega.

2. Otro estreno pospuesto es el de “Mulán”, de Disney. Su programación, prevista para fines de marzo se ha pospuesto indefinidamente. El último fin de semana, Disney decidió cerrar sus parques temáticos y suspender la producción de todas sus películas no animadas.

De esta manera, la nueva versión con actores reales de “La Sirenita”, retrasará su rodaje, que iba a comenzar en nueve días en Londres, lo mismo que el thriller de Guillermo del Toro “Nightmare Alley”, el drama de Ridley Scott “The Last Duel” y la siguiente entrega de “Mi pobre angelito”.

La nueva “Peter Pan y Wendy”, así como “Shrunk”, una secuela del clásico de los años 1980 “Honey, I Shrunk the Kids”, también se retrasan, aunque ambas estaban en una fase temprana de preproducción.

4. “The New Mutants” (“Los Nuevos Mutantes”) La cinta, también de Disney, que trae a la pantalla lo último del universo mutante de Fox, tenía programada su estreno mundial para el próximo 3 de abril. Su postergación aún es indefinida.

5. “Antlers” (“Espíritus oscuros”) El thriller de Disney producido por Guillermo del Toro, tenía su estreno programado para el próximo 17 de abril. Sin embargo, su programación quedó pospuesta por tiempo indefinido.

6. “Un lugar en silencio II”: El estreno mundial de la película de John Krasinski protagonizada por Emily Blunt, estaba programado para el 18 de marzo. Sin embargo, Paramount Pictures decidió posponerlo, sin entregar una nueva fecha.

7. “Peter Rabbit”: La cinta de Sony Pictures llegaría a las pantallas entre fines de marzo y comienzos de abril. Sin embargo, la compañía decidió que finalmente se estrenará el 7 de agosto.

8. “Sin tiempo para morir”: El lanzamiento del último filme de James Bond estaba previsto para el 31 de marzo, pero los productores suspendieron el estreno hasta noviembre próximo.

9. “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”: La producción de la película acaba de ser suspendida por un posible contagio del director Destin Daniel Cretton.

Según reveló el portal The Hollywood Reporter, el cineasta se puso en aislamiento temporal –de forma voluntaria- por la recomendación de un médico, mientras espera los resultados de una prueba para el COVID-19.

De acuerdo a las fuentes del citado portal, la producción de “Shang-Chi” consta de dos partes: la primera –grabándose en Australia- se detendrá temporalmente “con mucha precaución”, mientras la segunda “continuará temporalmente”. Los resultados de Cretton se sabrán la próxima semana.

Además de la suspensión y reprogramación de estos estrenos cinematográficos, se han interrumpido rodajes como “Mission: Impossible” en Italia, “Competencia Oficial”, protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas, en España, “Falcon & The Winter Soldier” en República Checa, “Birds of Paradise”, el drama de ballet de Amazon y recientemente la película biográfica de Elvis Presley en Australia, producida por Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, quienes dieron positivo al Covid-19.

10. Marvel Studios y Disney aplazaron el 17 de marzo el estreno de “Black Widow”, la película protagonizada por Scarlett Johansson que iba a llegar a los cines el próximo 1 de mayo;

11. Además de “Black Widow”, el gigante de Mickey Mouse también aplazó los estrenos de “The Personal History of David Copperfield”, previsto inicialmente para el 8 de mayo; y de “The Woman in the Window”, dispuesto para el día 15 del mismo mes.

12. Otra película de Disney que canceló su rodaje fue “Avatar 2” y todas sus secuelas. James Cameron suspendió indefinidamente el rodaje de las cuatro cintas que se estaban llevando a cabo en Nueva Zelanda.

Televisión

Netflix anunció la suspensión de todas sus producciones (televisión y películas) en los EE.UU. y Canadá por dos semanas, comenzando del 16 de marzo. Esto luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un estado de emergencia por el avance del coronavirus. La medida afectará a la popular serie de ciencia ficción “Stranger Things”, que estaba grabando su cuarta temporada en Atlanta.

Las grabaciones de “Grey’s Anatomy”, “Lucifer”, “Riverdale”, “Grace and Frankie”, “NCIS,” “NCIS: Los Angeles” y “NCIS New Orleans” fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

Asimismo, “late shows” de la televisión estadounidense como “The Late Show With Stephen Colbert”, “The Late Late Show with James Corden”, “The Talk” y “The Wendy Williams Show”, grabarán y transmitirán sin público presente en los estudios. Al igual que el programa “Ellen”. Mientras tanto “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y “Late Night” con Seth Meyer serán suspendidos indefinidamente.

De otro lado, el inicio de las grabaciones de realities como “The Amazing Race”, “Survivor” y concursos históricos como “Wheel of Fortune”, se suspenden hasta nuevo aviso.

“The Morning Show”, la serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon anunció el jueves 13 de marzo que suspenderá la producción del programa durante dos semanas a raíz de la pandemia.

“Junto a nuestros socios en Apple, hemos concluido que sería prudente tomar un paréntesis de dos semanas para evaluar la situación y garantizar la seguridad de las personas increíbles que hacen este espectáculo”, dijo en un comunicado a CNN el fundador y director ejecutivo de Media Res, Michael Ellenberg.