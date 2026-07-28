Tras nueve semanas de competencia intensa, retos y emociones, hoy culminó la segunda temporada de ¡Claro que baila! (Wapa TV) con la victoria de Iván De Jesús. Durante la competencia, el pelotero y comentarista deportivo, junto a su pareja de baile Alison, conquistaron el diamante y, en varias ocasiones, lideraron las puntuaciones.

El premio por este resultado es de $40,000. Samarys Barbot, junto a su bailarín Steven, quedaron a solo un punto de diferencia.

La gran final fue de impacto. Los cuatro finalistas, Iván, Samarys, Alyssa Hunter y Patricia Corcino, llegaron con puntuaciones acumuladas desde el viernes, las cuales se sumaron al primer baile de hoy bajo el género Hip Hop Lírico, conceptualizado por producción.

PUBLICIDAD

Las dos puntuaciones más altas fueron Iván y Samarys, por lo que pasaron a un duelo final. Con coreografías elegidas por las celebridades, la puntuación comenzó en cero y el jurado determinó al ganador.

El panel de jueces que tuvo a su cargo la evaluación de las coreografías, desempeño y ejecución a lo largo de la competencia integró nuevamente la experiencia de Sophy Sanfiorenzo, Bryan Villarini y Lumarie Landrau. En la gran final, en el lugar de Bryan estuvo Solimar Arzola, directora de coreografía de la producción. El programa, conducido por Diane Ferrer, contó con la participación de 15 celebridades de diversas disciplinas, incluyendo deportistas, creadores de contenido y personalidades de la televisión, quienes demostraron su entrega y crecimiento semana tras semana.

Durante la noche, estuvieron presentes algunos de las celebridades que participaron en esta temporada, así como familiares de los finalistas. Además, participó Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, quien fue sorprendida con una canción dedicada a su reinado con video musical y coreografía.

Además de los cuatro finalistas, la segunda temporada de ¡Claro que baila! reunió a Saritza Alvarado, Allen Yadiel, Adriana Fontánez, Bryan Reyes, Chicle Clown, Ricardo Álvarez, Heyda Salamán, Gustavo Ortiz “D´Gentledog”, Jennifer Fungenzi, Jesse Calderón y Neira Ortiz.