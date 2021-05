La oportunidad de estar en televisión llegó sin planificarla. Las puertas se abrieron, y él decidió entrar.

Desde niño, al modelo y animador “Pepe” Calderón siempre le llamaba la atención participar en eventos escolares en los que pudiera mostrar su talento en el entretenimiento. Pero no se trataba de una aspiración que formara parte de sus intereses profesionales.

“No lo veía como una posibilidad”, confesó el talento del programa de juegos Puerto Rico ¡Gana! (Telemundo). “En la escuela, desde pequeño, cuando decían ‘¿quién quiere animar, quién quiere hacer algo en el escenario, la tarima?’, siempre decía ‘yo’, siempre quería. Pero no veía un camino para lograr eso. No lo veía como un objetivo, como una meta, porque nunca supe cómo podría llegar a eso”, añadió el modelo, quien formó parte del programa Eres para mí, que moderó Alexandra Fuentes y que estrenó en septiembre de 2020, pero que se canceló a finales del mismo año.

“Me consiguen por las redes sociales. Me llamaron, y para mí era algo nuevo. Luego de que Eres para mí sale del aire por la situación del COVID, en enero me llamaron para Puerto Rico ¡Gana!”, compartió complacido sobre el espacio que le da más oportunidad de exposición, y relató cuánto le tomaron por sorpresa ambas oportunidades.

“No tengo idea de cómo llegaron (a mí) porque no soy influencer, yo no me movía mucho las redes sociales. Hace básicamente casi un año que no le daba mucho contenido”, reveló el modelo, quien en 2019 tuvo una aparición fugaz en el programa Enamorándonos (Univision).

“Sí llevo años dentro de lo que es el modelaje y haciendo ese tipo de trabajo, pero no es que tenía las redes sociales bien movidas ni con una cantidad de seguidores abrumadora”, reiteró Pepe, quien agregó que practicar soccer sí era una de las actividades que tomaba en serio.

“Siempre estuve metido en el deporte, era el sueño máximo que tenía. Estuve un tiempo fuera de Puerto Rico jugando. Era a lo más que yo aspiraba, obviamente sin dejar de lado los estudios, que todavía sigo con la carrera universitaria. Me interesa todavía estudiar derecho”, resaltó el estudiante de 21 años, quien además se desempeña como corredor de bienes raíces.

“Me gusta la manera de poder cumplir el sueño de alguien, por ejemplo, en bienes raíces, de comprar un hogar, de lograr tener un techo o al final del día, de vender su hogar”, expuso. “Y en el campo de las leyes, me gusta no solamente el conocimiento que genera estudiar la carrera, sino de ejercer en todo tipo de nivel. Me apasiona mucho”. La experiencia en el programa que conduce Álex DJ ha resultado muy placentera.

“Ha sido un motivo de alegría, el orgullo que siento de estar acá”, manifestó con entusiasmo José Gabriel Alberto, quien prefiere que lo llamen Pepe. “Uno se siente como si fuera parte de una familia más. Para mí ha sido increíble saber el aprecio que nos tenemos entre los talentos, la producción, Adolfo (Ontivero, productor), Álex, que son como los papás, Tamara (Perales, productora), y en realidad que para mí es increíble estar en un ambiente tan acogedor y que entre todos nos apreciamos mucho y nos respetamos en el lugar de trabajo”, manifestó con insistencia el coanimador natural de Guaynabo, quien expresó su admiración por el presentador del programa.

“Busco aprender de él en todos los sentidos. Me ha enseñado a no esperar que las cosas lleguen por sí solas, sino a moverme para lograrlas, a saber que por todo en la vida se trabaja, que no es que porque uno aparece en un programa, le va a llegar todo en la vida”, dijo. “También trato de aprender los aspectos más técnicos, obviamente, poco a poco. Cada duda que tengo le pregunto y en realidad que es un mentor y una persona que ayuda mucho a uno en todo lo que puede”.

Entre sus intereses por ampliar su preparación profesional, se incluye la actuación. “Estoy tomando talleres. Me gustan, me apasionan de verdad. Es otro enfoque que me gusta llevar de la mano y no solo por el mero de hecho de hacer un papel y estar ante un escenario, sino por aprender más sobre cualquier aspecto que se pueda en este campo (del entretenimiento)”, señaló Pepe, quien en asuntos del amor se limitó a confesar que está “saliendo con alguien”.

El apoyo recibido por los seguidores le sirve de motivación para echarle más ganas a sus esfuerzos ante las cámaras de televisión.

“Es algo que me ha impactado mucho, el aprecio que le pueden tener a uno sin ser como quien dice, alguien reconocido”, valoró. “Estar en el ojo público me ha enseñado más aún la responsabilidad que tiene que tener uno. Me ha enseñado a seguir dando lo mejor de mí”.