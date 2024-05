Los finalistas del reality show La casa de los famosos iniciaron esta noche la “Campaña por la victoria”, la oportunidad de convencer a la audiencia de por qué deben ganar el reality show de Telemundo.

Los habitantes también tuvieron un momento para disfrutar de un número musical en vivo a cargo de la cantante mexicana Yuri. La artista, además, entró a la casa para realizar un brindis en el que cada uno de los finalistas pudo decir unas emotivas palabras.

“Yo brindo primeramente por este reto tan importante en mi vida que está concluyendo, por conocer personas hermosas, por cada circunstancia que pude sobrepasar, me hizo una mujer mucho más fuerte de lo que soy, perfectamente imperfecta pero feliz”, manifestó la modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera.

Más adelante en el programa, periodistas de diversos medios y personalidades de la cadena televisiva, realizaron preguntas a los siete habitantes finalistas.

Estas fueron las contestaciones del llamado “Huracán boricua” a algunas de las preguntas:

-¿Hubo algún momento durante todos estos días en el que sentiste alguna inquietud de abandonar La casa de los famosos?

“No les puedo mentir que esto ha sido uno de los retos más difíciles en mi vida. Me ha engrandecido personalmente. La gente ha aprendido a conocerme tal y como soy, sin filtro, sin mentiras. Sí, en algún momento tuve mi momento de debilidad de abandonar, pero lo que me mantuvo ahí siempre presente de no abandonar la competencia, porque es muy fuerte lo que sucede y todos han atacado en contra de este huracán boricua, porque pues el huracán es fuerte. Entonces mi mayor motivación de no quererme salir es mi hijo y ese público que me ha salvado ya aquí ocho veces y me quiere ver aquí y es el compromiso que tengo con ellos. Por eso estoy aquí y por eso en mi momento de debilidad de quererme salir dije: ‘no puedo hacerle eso a mi público’”

-¿Si pudieras borrar algún momento, algún episodio en La casa de los famosos, cuál sería y por qué?

“Ningún momento. todos los momentos que he vivido en La casa de los famosos, no borraría ninguno, es lo que me tocó vivir, es lo que ha ayudado a ser este huracán fuerte, este huracán boricua y no borraría nada porque en realidad me ha enseñado a ser mejor persona y a ser una mujer perfectamente imperfecta pero feliz como soy.

-¿De qué te arrepientes de haber dicho o hecho?

“Dentro de La casa de los famosos no me arrepiento de nada porque cuando me toca pedir perdón, he sido una mujer que pido perdón, que no estoy justificándome después de mi error y de ese error he aprendido y he tratado de ser mejor persona y pasar la página”.

Quien resulte ganador o ganadora de la cuarta temporada se llevará el gran premio de $200,000, mientras que el segundo lugar recibirá $100,000 y el tercer lugar ganará $50,000.

Estos son los 7 habitantes finalistas de La casa de los famosos 4:

1. Lupillo Rivera

2. Maripily Rivera

3. Alana Lliteras

4. Rodrigo Romeh

5. Aleska Génesis

6. Geraldine Bazán

7. Paulo Quevedo