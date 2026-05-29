La película puertorriqueña Perla continúa ampliando su recorrido en la región tras su buena acogida en Puerto Rico y su reciente estreno en la República Dominicana, donde llegó oficialmente a la cartelera este jueves, 28 de mayo.

La producción, dirigida por David Norris, celebró una función especial de estreno en Santo Domingo, en la que participaron representantes de la industria cinematográfica, medios de comunicación y figuras del ámbito cultural dominicano, marcando así su presentación formal en ese mercado.

Protagonizada por Carlos Ponce, Zuleyka Rivera y la actriz española Paz Vega, Perla aborda el contraste entre la música tradicional y los sonidos urbanos contemporáneos, situando al Caribe como telón de fondo para una reflexión sobre identidad cultural y transformación social.

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La llegada del filme al público dominicano generó una conexión inmediata con realidades compartidas en la región, especialmente en torno al debate entre la preservación de las raíces musicales y la influencia de las nuevas tendencias globales. La cinta también abrió conversaciones sobre identidad generacional y el papel del folclore en la cultura popular actual.

“El estreno de Perla en República Dominicana representa más que una expansión internacional. Es una oportunidad para que el Caribe dialogue sobre sus similitudes culturales y sobre cómo nuestras tradiciones conviven con la evolución musical de esta generación”, expresó el productor ejecutivo del proyecto, Joel Iván Rivera.

La película es producida por Joel Iván Rivera y Yamara Rodríguez, y cuenta además con las actuaciones de Georgina Borri, Modesto Lacén, Laura Carmine, Yamil Ureña, Hermes Croatto y Nashali Enchautegui. Tras su paso por las salas de Fine Arts en Puerto Rico, Perla inicia ahora una nueva etapa de distribución en el mercado dominicano de la mano de Caribbean Cinemas.