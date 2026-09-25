Luego de 13 semanas al aire, PERREO TV celebra el cierre de su primera temporada y anuncia que regresará con una segunda edición a partir de este sábado, 26 de septiembre, con nuevos destinos, segmentos y actividades para conectar en persona con la comunidad que se ha formado alrededor del programa.

La producción, inspirada en la historia de Miss Bali, busca colocar a los perros como protagonistas y mostrar el vínculo que tienen con sus familias.

“Comenzamos pensando en las más de 643,000 familias en Puerto Rico que tienen un perro en su hogar. Nos preparamos para crear un programa donde ese familiar fuera la estrella y donde pudiéramos compartir todo lo que Miss Bali nos ha llevado a descubrir durante los pasados cinco años. La respuesta superó lo que imaginábamos: llegamos a muchísimas más familias, dentro y fuera de Puerto Rico”, expresaron Pompi Vallejo y Shirley Rodríguez, productores ejecutivos de Mr & Mrs Entertainment.

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Durante la primera temporada, Patas por el Mundo llevó a la audiencia a destinos como Francia, Inglaterra, Brasil, Canadá, España y México, además de ciudades como Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles. Desde la perspectiva de Miss Bali, considerada la dog influencer número uno de Puerto Rico, el segmento mostró cómo es viajar y conocer distintos lugares acompañado por una mascota.

El programa también dedicó espacios a experiencias y negocios locales. Jangueando con los Míos y Perreo Spot presentaron lugares y emprendedores que consideran las necesidades de los perros y sus familias.

Mientras, La Perra Vida de… permitió conocer un lado más personal de artistas y figuras públicas a través de sus mascotas, y Celebra sus Huellas reconoció a personas involucradas en distintas causas benéficas.

La orientación sobre el cuidado de los animales también formó parte de la propuesta mediante segmentos como Perri Looks, enfocado en cuidado y estilo, y Alerta Perruna, que presenta recomendaciones para promover la salud y el bienestar de los perros.

La audiencia también tuvo un papel protagónico. En Las Más Guau Guau de la Semana y Las Perreo Estrellas Boricuas de la Semana, las familias compartieron fotografías de sus mascotas, permitiendo que perros de distintos pueblos de Puerto Rico llegaran a la pantalla.

“Este concepto nació de manera orgánica, de nuestra vida con Miss Bali y de todo lo que hemos aprendido con ella. Ver la emoción de una familia cuando su perro aparece en pantalla nos recuerda por qué comenzamos”, señalaron los productores.

Para la segunda temporada, PERREO TV mantendrá algunos de los segmentos favoritos de la audiencia y añadirá nuevas experiencias. La producción adelantó que realizará dos eventos en Puerto Rico y uno en Orlando, mientras trabaja en la confirmación de encuentros adicionales en Miami y Nueva York.

“Ahora queremos reunirnos, conocernos y compartir con nuestros perros como la familia que somos. Esta segunda temporada viene con mucho de lo que ustedes hicieron suyo y con nuevas experiencias para vivirlas juntos”, adelantaron Vallejo y Rodríguez.

PERREO TV se transmite los sábados por WAPA TV Puerto Rico a las 11:00 a.m., WAPA Orlando a las 12:00 p.m. y WAPA América a las 6:00 p.m. Sus episodios también están disponibles en YouTube, a través de @perreotvoficial.