Si buscas algo nuevo para ver, esta semana ofrece una variedad de estrenos en las salas de cine locales y en las plataformas de “streaming” como Netflix, Hulu, Disney+ y Peacock.

Estrenando mañana en cines y en la plataforma de “streaming” HBO Max, de manera simultánea, llega una nueva entrega cinematográfica de la popular franquicia de videojuegos Mortal Kombat. La cinta, que busca reiniciar la serie de películas, seguirá a un joven llamado “Cole Young” mientras intenta escapar de un ninja asesino conocido como sub-zero.

Por otra parte, entre los estrenos más destacados en las plataformas de “streaming” se encuentra la cinta Stowaway y las nuevas series originales Shadow and Bone, Greta Thunberg: A Year to Change the World, Secrets of the Whales y Rutherford Falls.

Mortal Kombat

La nueva entrega cinematográfica de la popular franquicia de videojuegos sigue a un joven luchador de MMA llamado “Cole Young” en su búsqueda por los otros campeones elegidos de la Tierra que enfrentarán a “Shang Tsung” y su ejército, en un torneo llamado Mortal Kombat, por el destino del mundo.

Género: Acción/Aventura/Fantasía

Elenco: Lewis Tan, Jessica McNamee y Josh Lawson

Estreno: Mañana en cines

Shadow and Bone

Basada en la novela del mismo nombre, la serie original de Netflix sigue a la huérfana Alina Starkov tras descubrir sus nuevos poderes que podrían cambiar a un mundo actualmente en guerra.

Género: Acción/Drama/Fantasía

Elenco: Jessie Mei Li, Ben Barnes y Archie Renaux

Estreno: Mañana en Netflix

Stowaway

Cuando una nave espacial que se dirige a Marte sufre daños graves en el camino, su tripulación se verá obligada a tomar decisiones casi imposibles para poder sobrevivir y cumplir con su misión.

Género: Drama/Ciencia Ficción y Suspenso

Elenco: Anna Kendrick, Toni Collette y Daniel Dae Kim

Estreno: Hoy en Netflix

Greta Thunberg: A Year to Change the World

La serie documental, que cuenta con tres partes, sigue a la joven activista Greta Thunberg en su lucha por concienciar al mundo sobre el cambio climático.

Género: Serie/Documental

Elenco: Greta Thunberg, Paul McGann y David Attenborough

Estreno: Hoy en Hulu

Secrets of the Whales

Narrado por la actriz Sigourney Weaver (Alien) y producido por James Cameron (Avatar), la serie documental explora la naturaleza de cinco especies de ballenas: orcas, jorobadas, narvales y cachalotes. Buscando sumergir a los espectadores en las vidas de estas criaturas marítimas como nunca antes visto.

Género: Serie/ Documental

Elenco: Sigourney Weaver

Estreno: Hoy en Disney+

Rutherford Falls

De los creadores de Parks and Recreation y The Good Place, la serie original de Peacock sigue a “Nathan Rutherford” (Ed Helms) en su lucha contra el movimiento de una estatua histórica junto a su mejor amiga de toda la vida, Reagan Wells.

Género: Comedia

Elenco: Ed Helms, Michael Greyeyes y Jana Schmieding

Estreno: Hoy en Peacock