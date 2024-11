Siempre hay una primera vez para todo y ese momento está propenso para esos errores de los que uno puede decidir aprender y crecer o, simplemente, descubrir las maravillas que teníamos escondidas.

Para el chef José Edgardo Lucca convertirse en uno de los “Jueces del Olimpo” de la competencia “Super Chef Celebrities” fue uno de esos momentos transformadores y hoy decidirá quién de las “Súper Finalistas” se llevará el segundo “Pilón de Oro” y el gran premio de $40,000.

El “pitmaster” se unirá a sus colegas Enrique Piñeiro y Giovanna Huyke para evaluar a Alfonsina Molinari y Gabriela Quiñones en la “Gran Batalla” de la competencia de Wapa Televisión, donde tendrán que dejarlo todo por una última ocasión.

De Molinari, el chef resaltó que una de las fortalezas de la actriz fue siempre mostrarse determinada a enfrentar cualquier reto que tuviera de frente, así como llevar la disciplina que aprendió en el teatro a la competencia culinaria.

Gabriela Quiñones y Alfonsina Molinary competirán por el "Pilón de oro" y el gran premio de $40,000. ( Suministrada )

“A ella le dices: ‘haz esto’, y lo va a hacer, y desde el día uno, Alfonsina era una figura fuerte, muy fuerte, para llegar a la final, y lo ha demostrado”, expresó el experto en entrevista telefónica con Primera Hora.

Pero el también empresario resaltó que su perfeccionismo y el sobrepensar las cosas provocó tropiezos en su trayectoria. “Por exigirse tanto, ponerse tantas cosas en la mente... cuando entregamos el plato, que uno dice al final que lo quieres poner así y hacer lo otro, y durante el trayecto no te sale. Le decía ‘no te frustres, sigue y sigue, no le bajes’ ”, expuso.

Lucca apuntaló que en el caso de Quiñones, una de sus mayores fortalezas fue seguir los consejos del panel de jurado al momento de entrar en acción.

“Gabriela no tenía buenos sabores, pero los fue desarrollando, y una de las cosas que siempre le menciono a quienes cocinan soso es que probaran la comida, y cuando entendieran que está bien para ellos, que le echaran un poco más, y ella aprendió eso, y cuando probaba le veías su cara de asombro, y yo hasta le decía a Giovanna: ‘¡mira, le está gustando lo que está haciendo!’ ”, sostuvo.

Otro detalle que resaltó de la creadora de contenido que, anteriormente perdía el enfoque cuando algún plato no le salía bien, lo llevó a aconsejarle a que nunca se detuviera. “Esto es como cuando tomas un examen y te encuentras con una parte, una pregunta difícil; tú no paras, le das ‘skip’, sigues a los próximo, y regresas cuando acabaste todo”, indicó.

No obstante, felicitó que la influencer logró conquistar esa frustración a mitad de competencia, lo que se convirtió en su arma ideal para llegar a la final.

“Ver cómo Gabriela se muestra que sabe hacerlo, aunque no lo sepa hacer, ver otra Gabriela, cambiar ese ‘mindset’ es lo más importante en cualquier cocina”, manifestó.

“Tenemos un grupo de personas que han demostrado estar siempre arriba, y de momento caer, y cuando yo trato de hablar con la gente que me preguntan: ‘¿a quién tú vas?’ Yo creo que el 80% de las personas con quienes hablo concuerdan lo mismo, todos son fuertes, pero tienen sus debilidades, y cualquiera aquí puede ser el próximo Súper Chef”, manifestó el propietario del restaurante La Manada Ribs en Guayanilla.

Calmados, pero enfocados

El “pitmaster” aseguró que, a diferencia del pasado ciclo, observó en las 12 figuras que llegaron a la “Súper Cocina” una serenidad palpable que, en un momento, le comenzó a preocupar. Sin embargo, esa incertidumbre se esfumó al percatarse cómo este grupo comenzó a captar rápido las responsabilidades que tenían que asumir desde sus estaciones.

“Te puedo decir que comí mejor en esta segunda temporada que en la primera y vi mejor más rápido, en lo que los demás agarraron el piso”, aseguró. “Cuando decíamos que abrieran los sobres, y ‘adivinen qué vamos a cocinar’, en esta temporada muchos ya decían, ‘está este ingrediente, vamos a hacer este plato’, y yo me decía: ‘Guau, ¡qué cool!’ Estuvieron practicando, estuvieron educándose, y lo demostraron en sus platos”, agregó.

Lucca, igualmente, resaltó que otro reto que le tomó por sorpresa fueron las numerosas veces que tuvo que dialogar con los compañeros de jurado para romper un empate que se generaba entre algunos participantes en cada reto.

“Muchas veces, los muchachos ejecutaron bien, presentaron bien, pero el sabor de cada uno de nosotros es lo que va a determinar decir que a mí me gustó más éste, me gustó más aquél, y entonces teníamos que llegar a un ‘happy medium’, y buscar ese punto extra para desempatar”, explicó, al tiempo que reconoció que hechos como estos provocaron incertidumbre en el público, llevándolos a manifestar su molestia en las redes sociales, y hasta cuestionar las críticas del jurado.

“Tengo el privilegio de compartir con alrededor de 500 personas en mi restaurante La Manada Ribs. Yo estoy en piso, siempre estoy afuera compartiendo con los comensales todos los sábados, y todo el mundo me hablaba de eso. A mí me cambió la vida y todo el mundo me tiene que decir algo o hasta felicitar. Pero en el restaurante, especialmente cuando alguién se eliminaba o se salvaba, me decían con mucha seriedad que ‘no estoy de acuerdo’, y tenía que explicarles lo que vieron y luego compartir lo que probamos”, manifestó.

Precisamente, el hecho controversial que más recuerda fue la salida de la influencer Adri Filomeno, quien quedó “achicharrada” luego de tener un día difícil al preparar unos pasteles de pollo y otros de yuca, lo que permitió al locutor Alí Warrington salir de la “Línea de Fuego”.

“Alí no le salió uno de los pasteles porque se le quemó, pero logró salvar un poco de la masa y la carne, y llevarlo al plato, mientras que Adri hizo unos pasteles que parecían los mejores, pero los pasteles sabían a nada, ni la masa tenía sabor, ni el relleno de la carne. Aunque se veían bien lindos, a la hora de puntuación, le bajó mucho en sabor. Mientras que Alí tuvo puntos altos en sabor, pero bajos en presentación, y cuando se sumaron, Adri fue la que tuvo que irse”, expuso.

Lucca, no obstante, reconoció el esfuerzo de la reconocida creadora de contenido, ya que de ser la primera celebridad que tenía que caminar por el “Pasillo de las cenizas”, se convirtió en una de las contendientes más fuertes del show.

“Ella llegó a la etapa semifinal y llegó a sacar a un montón de gente, y ahí uno dice: ‘¡Guau, Adri! ¡Qué crecimiento más lindo has tenido!’ Y como yo les he dicho a algunos de los ‘achicharrados’, no te ganaste los $40,000, pero sí el cariño del pueblo, y eso no tiene paga”, manifestó.

La “Gran Batalla” de “Super Chef Celebrities” se transmitirá hoy lunes, a las 7:00 de la noche, por Wapa Televisión.