En poco más de 10 años, Turquía ha logrado posicionarse como el segundo país en el mundo que más exporta ficción televisiva, según explica un informe del diario español El País.

Si aproximadamente 150 series turcas se vendieron en 146 países, podríamos decir que Turquía provee telenovelas a más de la mitad del planeta. En este escenario, se calcula que 600 millones de personas de cuatro continentes vieron al menos una novela turca.

Ahora bien, estas producciones generan diversas dudas respecto a las costumbres del país, como el hecho de que es inusual encontrar a los protagonistas expresando afecto físico, ya sea a través de besos, abrazos o relaciones sexuales.

A continuación, te brindamos la explicación sobre esta costumbre en Turquía.

¿POR QUÉ LAS PAREJAS NO SE BESAN DE FORMA APASIONADA EN LAS NOVELAS TURCAS?

Las producciones de Medio Oriente están reguladas por el Consejo Superior de la Radio y Televisión de Turquía (RTÜK), el cual es bastante estricto en cuanto a lo que se puede o no mostrar en pantalla.

Estos lineamientos están marcados por la moral e ideología del país, según explica el periodista Pere Solà Gimferrer en una columna para el diario “La Vanguardia” en marzo del 2021.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UNA SERIE EMITIDA POR TELEVISIÓN TURCA Y OTRA POR STREAMING?

A diferencia de una telenovela que se emite a través de algún servicio de streaming, las novelas emitidas en televisión turca sí deben ajustarse a los establecido por el RTÜK.

Por ejemplo, en una entrevista para el diario El País en junio de 2020, el actor Furkan Andiç señaló que las muestras de afecto no pueden durar más de tres segundos en la pantalla.

¿QUÉ PASA SI SE INCUMPLE LA NORMA DEL RTÜK?

Las productoras pueden recibir sanciones económicas en el caso de no acatar la norma. Tal fue la situación que vivió FOX en febrero de 2021, cuando el RTÜK le multó por una escena en la que los protagonistas de “Love is the Air” se daban un masaje y aparecían juntos en un jacuzzi.

¿QUÉ OPINAN LAS PROTAGONISTAS DE LAS NOVELAS TURCAS SOBRE ESTA NORMA?

Según recoge el diario La República, la actriz Cansu Dere, protagonista de las series turcas “Sila”, “Ezel” y “Anne”, manifestó que estos parámetros no son buenos. Además, admitió sentirse limitada.

“La censura siempre limita en cualquier campo, ya sea tu trabajo, tu vida normal. Hay normas que tenemos que cumplir por las condiciones del país en donde estamos viviendo”, explicó.

Por su parte, la actriz Farah Zeynep atacó a la industria de telenovelas turcas, dando a entender que, en lugar de la productora, muchos actores eligen a sus parejas solo por su belleza. “Eligen a las actrices como si fueran tomates para acompañar a los actores”, sostuvo.

En este sentido, el actor de 35 años de la novela turca “Love is in the air”, Kerem Bürsin, apoyó las declaraciones de la actriz Farah Zeynep y además reconoció que existen diferencias económicas entre actrices y actores.

“Farah ha hecho bien en denunciar esta situación, pero no es solo un problema de nuestra industria y de nuestro país. En otros países, las actrices también sufren este tipo de machismo y no es agradable. Hay muchos actores tóxicos en nuestro gremio y siguen trabajando con impunidad”, expresó.