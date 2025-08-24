A finales de los 90, un cuarteto de mujeres llegó a la televisión para conquistar al público femenino, con una vida aspiracional donde la amistad y la sororidad eran fundamentales en su día a día. Se trata de “Sex and the City”, protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

Pero contrario a lo que mostraban en pantalla a lo largo de seis temporadas, el trato entre dos de ellas no era tan cordial, y hasta el día de hoy no han podido hacer las paces...

Se trata de Jessica Parker y Cattrall, quienes mantuvieron una relación tirante que impidió que sus personajes, Carrie Bradshaw y Samantha Jones, tuvieran un reencuentro en la secuela “And Just Like That...”, que llegó hace unos días a su final definitivo después de tres entregas.

PUBLICIDAD

El comienzo de las tensiones

El problema entre ellas comenzó durante la grabación de la segunda temporada de “Sex and the City” (1999), cuando Sarah Jessica Parker fue nombrada productora ejecutiva de la serie, lo que le dio un salario de 300 mil dólares. Kim trató de negociar un salario más alto, pero sin obtener una respuesta positiva por parte de los ejecutivos de Warner Bros., lo que quebró la relación entre ellas.

Esto se complicó porque las otras dos protagonistas, Kristin Davis (Charlotte York) y Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), se unieron a Sarah y comenzaron a excluir a Kim. Se reveló en un artículo de 2017 en el New York Post que ellas no se sentaban a comer con Cattrall. Esto quedó en evidencia en la entrega de los Emmy en 2004, cuando Kim no se sentó con sus compañeras durante la ceremonia.

“¿Somos mejores amigas? No. Somos actrices profesionales. Cada una tiene su vida”, declaró Kim en su momento.

Aun así, después de que la serie terminara en 2004, Kim participó en las dos películas que se hicieron de “Sex and the City”, una en 2008 y otra en 2010. Durante el rodaje de los filmes, trascendió que Sarah y Kim no se dirigían la palabra en el set, aunque ellas señalaron en diferentes entrevistas que se llevaban muy bien; simplemente, la gente no quería aceptarlo, y por eso seguían los rumores.

A pesar de que ya estaba planeada una tercera película, The Daily Mail reveló que Kim Cattrall había sido la razón por la cual este proyecto se canceló, ya que pidió a Warner Bros, que antes de volver a Sex and the City se produjeran otras historias en las que ella estaba involucrada, solicitud que fue negada.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Kim ha explicado que la razón real era el guion, pues no le gustó que en la nueva historia el hijo de 14 años de Miranda Hobbes le enviara mensajes subidos de tono y fotos íntimas a Samantha, algo que consideró inapropiado.

En 2018, su rivalidad salió a la luz cuando Sarah Jessica Parker le dio sus condolencias a Kim por la muerte de su hermano Christopher a través de Instagram, lo que desató la furia de la intérprete de Samantha Jones. Cattrall respondió con el siguiente mensaje:

“Hoy mi mamá me preguntó: ‘¿Cuándo esa hipócrita te dejará en paz?’. Tus continuas menciones hacia mí son un doloroso recordatorio de cuán cruel fuiste y eres conmigo. Quiero dejarte algo claro (en caso de que no lo haya hecho ya): no eres mi familia, no somos amigas. Así que estoy escribiendo esto para decirte, una vez más, que dejes de explotar nuestra tragedia familiar para intentar restaurar tu imagen de chica buena”.

Cuando en 2020 se anunció la secuela “And Just Like That...”, se aclaró que Kim Cattrall no formaría parte de esta nueva historia, que sigue a tres de las protagonistas 11 años después del final de la segunda película, justificando la ausencia de Samantha Jones por una pelea con Carrie Bradshaw, quien la despide como publicista y decide mudarse a Londres.

En 2022, al hablar sobre la segunda temporada de “And Just Like That...”, Sarah Jessica Parker aseguró en el podcast Awards Chatter de THR que solo respetaron la decisión de Kim de no regresar, y aclaró lo de la supuesta rivalidad:

PUBLICIDAD

“No hay una ‘pelea’ en curso. No ha habido disputas públicas, ni conversaciones o acusaciones hechas por mí, ni por nadie en mi nombre. Yo no lo haría. Esa no es la forma en que yo lo haría. Así que solo desearía que dejaran de llamar a esto una ‘pelea de gatos’ o una ‘discusión’, porque la realidad no se refleja: ha habido una persona hablando. Y no le voy a decir que no lo haga, ni a nadie, así que eso también ha sido un poco doloroso para mí”.

Aun así, debido a la insistencia de los fans por ver a Samantha, Kim accedió a hacer un cameo bajo la condición de no encontrarse con ninguna de sus antiguas compañeras ni con el showrunner Michael Patrick King, y que fuera la antigua vestuarista de la serie, Patricia Field, quien vistiera a su personaje. Todas sus condiciones se cumplieron.

En la segunda temporada de “And Just Like That...” se mostró brevemente a Carrie haciendo una videollamada con Samantha, quien le dice que quería ir a verla a Nueva York, pero que su vuelo tenía tres horas de retraso y estaba furiosa, por lo que no podría despedirse de su departamento. Carrie le agradece y cuelgan, cerrando así cualquier esperanza de un reencuentro completo entre los personajes.