Las caras son conocidas y el formato también: un espacio de entretenimiento al mediodía. Lo distinto del programa “PR en vivo”, que estrena este lunes, a las 12:30 p.m., por TeleOnce, estará en cómo Francis Rosas, Deddie Romero y Kimberly Santiago hacen de tripas corazones para llamar la atención de una audiencia que en ese horario tiene dos alternativas de variedad establecidas: “Alexandra a las 12″ (Telemundo) y “Pégate al mediodía” (Wapa).

El trío conductor es consciente de que la limitación de tiempo es uno de los retos a enfrentar, sobre todo cuando se quiere abarcar el acontecer noticioso de una forma refrescante, discutir temas puntuales con el grupo de colaboradores, recibir invitados e interactuar con el público a través del juego.

PUBLICIDAD

“Cuando nos dijeron la cantidad de tiempo que teníamos para los invitados, yo dije, ‘Cómo’, eso va a ser, ‘hola, adiós, qué bien te ves’, así que es un reto, pero me imagino que eso le va a dar mucha más agilidad al proceso”, reconoció Romero, quien regresa a la pantalla después de 20 años sin trabajar en televisión.

Francis, Deddie y Kimberly apuestan a la “picardía”, “alegría”, “entusiasmo” y “conexión” entre ellos para marcar una diferencia frente a la competencia y también para conseguir que la teleaudiencia de “Las Noticias” (TeleOnce), edición de las 12, se mantenga conectada con ellos.

Cada uno confía en su respectiva personalidad y en la química entre ellos para marca una diferencia. ( VANESSA SERRA DIAZ )

“Tenemos claro de que hay una mucha programación con temas variados. En este es la picardía y el toque que le vamos a dar nosotros a los diferentes temas”, expuso Francis, que igualmente regresa a la pantalla después de la cancelación del programa, tipo late show, “Acuéstate con Francis” el pasado julio.

El comediante reiteró estar “mucho más que agradecido” de retomar la conducción en televisión con otro formato, otro horario y con la labor compartida. “Esto es trabajo, es lo que me gusta. No importa el horario, no importa el formato, es entretener al público”, dijo.

“Estoy más que agradecido por esta oportunidad, porque cualquiera hubiera pensado que se acababa ahí y adiós Francis, pero gracias a la producción de aquí, la consideración de mantenerme en el canal, estoy mucho más que agradecido. Estoy como si fuese el late night, igual de pompeao’”, sostuvo el presentador.

Kimberly, por su lado, terminó su relación profesional de cuatro años con el canal ABC Puerto Rico, donde era parte del programa “Primetime” para darse una nueva oportunidad de conectar con el público desde otra plataforma.

PUBLICIDAD

Jorge “Georgie” Navarro entre los colaboradores

A la variedad de colaboradores del programa, cada uno con especialidad en algún área como salud, imagen, negocios, sicología, se une el controvertible representante Jorge “Georgie” Navarro con un segmento dos veces por semana para atender llamadas de los televidentes con alguna necesidad.

Al preguntarle al equipo de conductores sobre esta participación, la primera reacción fue de mirarse entre ellos, hacer un silencio breve y seguido responder:

Deddie Romero: “Si llega, pues bienvenido (carcajada)”.

Francis Rosas: “Si llega, bienvenido. Georgie es una persona querida en algunos sectores y es controversial en otros, pero cuando lo conoces fuera de la política, me parece una persona graciosa, cool; he tenido conversaciones con él que no tienen que ver con la política y me parece una persona común y corriente.

Deddie: “Georgie es como muchos de los puertorriqueños: La mayoría de los puertorriqueños se da el palo, sale a janguear, le encanta el jangueo y, obviamente, sucede también que a lo mejor el estereotipo del político normal que tenemos en la cabeza, no lo es, pero sin embargo la gente lo adora y lo quiere, porque cuando te acercas a él para solicitarle ayuda en su área o zona, resuelve, así que pienso que es un político que la gente critica, pero mucha gente lo quiere”.

Kimberly Santiago: “Todos los tropiezos que le han llegado a su vida, él los maneja de una manera, porque él mismo se los vacila. En las redes sociales la gente le puede comentar lo que sea...

¿Pero no es una manera de validar unas conductas que son criticadas y condenadas en otras personas?, se le preguntó, considerando las distintas situaciones en las que ha estado involucrado por alegadas agresiones físicas y conflictos de pareja.

Deddie: “Definitivamente”.

Kimberly: “Pero estamos viendo cómo él se ha diversificado en distintas áreas. Vimos recientemente que está haciendo hasta teatro, vimos recientemente que tuvo su oportundiad en el teatro, así que si viene acá a TeleOnce a participar, pues bienvenido sea, porque definitivamente va a traer lo de él también”.