“Predator: Badlands” lideró todas las películas en las sala de cine de América del Norte con un fin de semana de estreno de 40 millones de dólares, según estimaciones del estudio el domingo, un resultado que supera las expectativas y elevó ligeramente la taquilla tras su letargo otoñal.

Luego del peor fin de semana para las taquillas en 2025, “Predator: Badlands” enfrentó poca competencia de nuevos títulos. Sin tener en cuenta la inflación, la apertura de 40 millones de dólares marcó un nuevo récord para la franquicia del alienígena con rastas, superando el estreno de “Alien vs. Predator” en 2004, el cual generó 38.3 millones de dólares.

PUBLICIDAD

“Predator: Badlands”, escrita y dirigida por Dan Trachtenberg, recaudó otros 40 millones de dólares en el extranjero para 20th Century Studios, de Walt Disney Co. Un factor clave para “Predator: Badlands” es que, con un presupuesto de 105 millones de dólares, también es la película más cara de “Predator”.

“Badlands”, la octava entrega de la franquicia que comenzó en 1987 con “Predator”, ofrece un giro novedoso para la serie de ciencia ficción. En un planeta remoto, un joven depredador marginado (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) se encuentra con una investigadora androide (Elle Fanning), y los dos emprenden un viaje. Las críticas (85% en Rotten Tomatoes) han sido buenas. Los espectadores le dieron una calificación de “A-” en CinemaScore.

Las buenas noticias para los cines han sido difíciles de encontrar últimamente. AMC Theaters, la cadena de cines más grande de Estados Unidos, reportó el miércoles una pérdida trimestral de 298.2 millones de dólares, en parte debido a una temporada de verano menos que estelar. Pero el otoño ha sido peor. El mes pasado fue el octubre de menor recaudación en casi tres décadas. Pocas películas aspirantes a premios han dejado una gran marca.

Este fin de semana, una nueva ola llegó a los cines. Pero a pesar de contar con muchas estrellas, la mayoría fracasó.

“Die My Love”, protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, se estrenó con 2.8 millones de dólares en 1,983 salas. La película, dirigida por Lynne Ramsay, tiene a Lawrence como una nueva madre y a Pattinson como su esposo. Mubi desembolsó 24 millones de dólares, según reportes, por “Die My Love” después de su debut en el Festival de Cine de Cannes. El público la calificó con un “D+” en CinemaScore.

PUBLICIDAD

“Christy”, protagonizada por Sydney Sweeney como la boxeadora profesional Christy Martin, debutó con 1.3 millones de dólares en 2,011 salas. La película, la primera distribuida por la compañía de producción Black Bear Pictures, ha generado rumores de premios para Sweeney desde su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Las 10 mejores películas por taquilla doméstica Con las cifras finales para las salas de Norteamérica a publicarse el lunes, esta lista toma en cuenta las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1.- “Predator: Badlands”, 40 millones de dólares.

2.- “Regretting You”, 7.1 millones

3.-. “Black Phone 2”, 5.3 millones

4.- “Sarah’s Oil”, 4.5 millones

5.- “Nuremberg”, 4.1 millones

6.- “Chainsaw Man”, 3.6 millones

7.- “Bugonia”, 3.5 millones

8.- “Die My Love”, 2.8 millones

9.- “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”, 2.2 millones

10.- “Tron: Ares”, 1.8 millones