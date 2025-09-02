Las esperadísimas secuelas de “Avatar” (“Fire and Ash”, la tercera) y “Wicked” (“For Good”, la segunda) son los estrenos cinematográficos más destacados del último cuatrimestre de 2025, en el que también llegará, por fin, el ansiado proyecto de “Frankenstein”, del genio del horror Guillermo del Toro.

Son destacados títulos a los que se unirán en noviembre otros como “The Running Man”, con uno de los actores de moda, Glen Powell, en una nueva adaptación de la novela homónima de Stephen King; o “Badlands”, la nueva entrega de la saga “Predator”, con Elle Fanning. Y diciembre culminará el año de cine con “The Housemaid”, adaptación del supervendido libro de Freida McFadden, con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

PUBLICIDAD

“Avatar 3″: Va por más récords

La primera película del universo “Avatar” se convirtió en 2009 en la más taquillera de la historia del cine, con $2,923 millones de recaudación. Y la segunda, “The Way of Water”, en la tercera, con $2,320 millones. Solo se coló en medio el final de los “Avengers”, con $2,799 millones. Ahora, James Cameron regresa con “Fire and Ash”, la tercera de las cinco entregas anunciadas del clan Na’vi (las dos restantes llegarán en 2029 y 2031), que se espera sea espectacular y que contará de nuevo con las voces de Zoe Saldaña, Sam Worthington y Sigourney Weaver. En esta ocasión, la familia de Jake y Neytiri explorará nuevas tierras y conocerá a un nuevo grupo de Na’vi, pero las cosas no serán tan fáciles como en “The Way of the Water” con el pacífico clan Metkayina. Estreno está previsto el 19 de diciembre.

“Wicked 2″: Repiten Grande y Erivo

En noviembre llegará a las salas la segunda entrega del musical de fantasía “Wicked”, protagonizado por Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey. Una segunda parte de la historia derivada de “The Wizard of Oz” avalada por el éxito de la primera, que en 2024 se situó como la quinta más taquillera del año, con $756 millones de dólares en todo el mundo.

Esta secuela, “For Good”, se basa en el segundo acto de la obra teatral y nos presenta a Elphaba como fugitiva, conocida por todos como La Malvada Bruja del Oeste, mientras Glinda es reconocida como “La Buena”. La relación entre ambas se pone a prueba con eventos inesperados como la llegada de “Dorothy” a la Tierra de Oz. Su estreno está previsto para el 21 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Frankenstein”: Del Toro lo logra al fin

Tras más de diez años trabajando en este proyecto con el que soñaba desde niño, Guillermo del Toro ha logrado finalizar su producción de “Frankenstein”, una historia “sentimental” y no de miedo, en las palabras del mexicano, que defendió hace unos meses en Cannes que el personaje de Mary Shelley no es un monstruo, es simplemente que “la gente mira a los otros de manera incorrecta”.

El estadounidense de origen guatemalteco Oscar Isaac interpreta al científico que se creyó un dios y el australiano de origen español Jacob Elordi a la criatura salida de su mente retorcida. Un filme que tras pasar pganar una ovación de 13 minutos en el Festival de Venecia, tiene su estreno previsto el 7 de noviembre.

“Bugonia”: Juntos nuevamente Lanthimos y Stone

El griego Yorgos Lanthimos promete sorprender de nuevo con “Bugonia”, cuarto título en el que trabaja con Emma Stone. Es una nueva versión de la comedia de ciencia ficción “Save the Green Planet” (2003) del surcoreano Jang Joon-hwan sobre dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones. Jesse Plemons caracteriza a un apicultor “conspiranoico” que cree que la CEO de una multinacional en una alienígena con un plan para dominar el Mundo. Su estreno está previsto para el 31 de octubre.

“Zootopia 2”: Animación de calidad

A finales de ese mes saldrá en las salas de cine la secuela de una aclamada cinta de animación, “Zootopia” (2016), que superó los $1,000 millones en taquilla y fue la quinta más vista de aquel año. Una nueva aventura de ese mundo de mamíferos antropomórficos en la que los detectives “Judy Hopps” (Ginnifer Gordon) y “Nick Wilde” (Jason Bateman) entran infiltrados al “Marsh Market” para resolver un caso mientras siguen tras la enredada pista de un misterioro reptil. Estreno previsto el 26 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Tron: Ares”: Viva 43 años después

Fallida en taquilla, pero convertida en título de culto, la “Tron” original, de 1982, con Jeff Bridges a la cabeza, se recuperó con una secuela en 2010 (“Legacy”) y ahora llega una tercera entrega de esta historia de ciencia ficción. Al veterano actor le acompañan, Jared Leto como “Ares” y Gillian Anderson. Esta secuela sigue el desarrollo de un sofisticado programa, “Ares”, que es enviado del mundo digital al real con una peligrosa misión que enfrentará por primera vez a la Humanidad con seres de inteligencia artificial. O sea, “Tron: Ares” revierte la fórmula original, que enviaba a los humanos al mundo cibernético. Estreno previsto para el 10 de octubre.

“Springsteen: Deliver Me From Nowhere”

Jeremy Allen White interpreta a “The Boss”, uno de los iconos de la historia del rock, Bruce Springsteen. “Springsteen: Deliver Me From Nowhere” narra la creación del álbum “Nebraska”, de 1982, grabado en un viejo casete de cuatro pistas en su habitación en Nueva Jersey. Estreno previsto para el 24 de octubre.

“Downton Abbey 3”: Cierre de la elegancia británica

Quince años después de que se estrenará la serie sobre la familia Crowley, su elegante historia se cierra este mes con “The Grand Finale”, el tercer largometraje, en el que volverán a estar Michelle Dockery (“Lady Mary”), Hugh Bonneville (“Robert”, conde de Grantham), Laura Carmichael (condesa de Grantham) y Jim Carter (“Charles Carson”), a quienes se une en esta ocasión Paul Giamatti. Aquí, los Crowley enfrentan la desgracia social cuando la familia enfrenta problemas financieros justo cuando Mary se ve sumida en un escándalo social. Su estreno está previsto para el 12 de septiembre.

“One Battle After Another”: Juntos Anderson y DiCaprio

Uno de los cineastas cuyos trabajos se esperan siempre con intriga es Paul Thomas Anderson, que ahora se une a Leonardo DiCaprio en la adaptación de “Vineland”, sobre los movimientos radicales en Estados Unidos en la década de 1960, que llegará a los cines a finales de mes. La trama contempla el regreso de un grupo de antiguos revolucionarios que se juntan luego de 16 años, cuando un antiguo enemigo reaparece y la hija de uno de ellos desaparece. Estreno previsto el 26 de septiembre.