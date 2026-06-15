El veterano presentador de ABC New York, Bill Ritter, sorprendió a la audiencia el viernes al anunciar en vivo su retiro del periodismo televisivo y revelar que fue diagnosticado con Alzheimer en etapa temprana.

El anuncio ocurrió durante el noticiero de las 6:00 p.m., donde el periodista de 76 años compartió con los televidentes una decisión que calificó como “muy personal”.

Ritter explicó que, tras cumplir 75 años, comenzó a reducir gradualmente su carga laboral. Primero dejó el noticiero de las 11:00 p.m. y luego el de las 5:00 p.m. Su objetivo, dijo, era pasar más tiempo con sus seres queridos.

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“Hace un año me convertí en abuelo gracias a mi hija mayor, este verano tendré un segundo nieto gracias a mi hijo, y dentro de un año mi hija menor se graduará de la escuela secundaria”, reveló.

El periodista añadió que ese deseo familiar adquirió una nueva dimensión después de recibir el diagnóstico.

“Pasar más tiempo con mi familia ahora se ha vuelto aún más importante, porque mi vida ha dado un giro”.

Alzheimer en etapa temprana

Ritter contó que los médicos le realizaron varias pruebas antes de confirmar el diagnóstico de Alzheimer en etapa temprana. Según explicó, actualmente recibe tratamientos que ayudan a mantener la enfermedad “a raya, al menos por ahora”.

El presentador también habló del impacto personal que tiene el Alzheimer en su vida.

“No soy ajeno a esta enfermedad. Mi padre falleció a causa de ella en junio de 1998”.

Desde entonces, aseguró, ha participado activamente en iniciativas para crear conciencia y apoyar la investigación sobre la enfermedad.

Su trayectoria

Originario de Los Ángeles, Ritter inició su carrera en el periodismo televisivo en San Diego y luego trabajó en Los Ángeles antes de llegar a ABC 7 New York en 1998. En febrero de 2001 se convirtió en el rostro principal del noticiero de las 6:00 p.m.

Además de su labor local, trabajó como corresponsal de ABC News y del programa de investigación 20/20.

Durante su despedida, Ritter agradeció a la audiencia por años de confianza y reiteró su compromiso con un periodismo basado en hechos.

“Voy a extrañar muchísimo informarles las noticias, con la verdad y con hechos, sin importar a quién favorezcan o perjudiquen. Ha sido un honor hacerlo”.

Cerró su mensaje con un deseo sencillo para los televidentes: “Salud y paz. Cuidémonos unos a otros”.