En las próximas semanas, se estrenará a nivel mundial ‘Griselda’, la serie de Netflix, cuya protagonista es Sofía Vergara, allí la barranquillera interpreta a Griselda Blanco, la narcotraficante colombiana conocida como ‘la madrina de la cocaína’ o ‘la viuda negra’.

En los avances entregados por la plataforma de entretenimiento, se puede ver a Vergara con un peinado corto y de color castaño, vestida con pantalón de tela y camisas de satín. La actriz luce una expresión fría y calculadora, que recuerda a la personalidad de Blanco.

Actualmente, la colombiana se encuentra en la gira de promoción de lo que se espera sea una de las series más exitosas de Netflix, durante una reciente entrevista con el ‘Hormiguero’ de Canal 3, en España, Sofía Vergara se defendió, en vivo, de los constantes ‘ataques’ del presentador, Pablo Motos.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, dio detalles inéditos de la serie de Netflix y habló de su participación en la serie estadounidense ‘Modern Family’, donde se catapultó en el mundo del entretenimiento en este país, allí, dio vida a Gloria Pritchett.

También, hubo varios momentos durante la entrevista que el presentador intentó ridiculizar, criticando su nivel de inglés, su apariencia física, entre otros.

De igual modo, durante el diálogo, la colombiana confesó que para ella fue un gran reto dar vida a una de las narcotraficantes más temidas de todos los tiempos, asegurando que tuvo que aprender a fumar, ponerse nariz de plástico y además, salirse de su zona de confort, pues nunca había realizado un papel de estos, indicando que la gente la reconoce principalmente por su participación en ‘Modern Family’.

“¿Cómo dices Modern Family? Es que en inglés suena algo raro”, le dice Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, cuando Sofía Vergara hace referencia a la famosa comedia, por lo que no dudó dos veces y respondió tajantemente: “¿Por qué? ¿Lo pronuncio mal? ¿Es que tú tienes mejor inglés que yo?”.

En otro momento de la entrevista, la actriz barranquillera, que actualmente tiene 51 años de edad, mencionó que le esperan semanas muy duras, pues la promoción de su serie en Estados Unidos, América Latina y Europa, es algo muy duro a los 51 años, “Con 51 años eso es algo pesado”, dijo la colombiana.

Tras la declaración de Vergara, el presentador español reaccionó diciendo: “dices lo de los 51 años para que yo te diga que estás muy hermosa, y eso no lo voy a hacer”, la mujer entró en risas y le contestó: “no me importa porque mira como me aplauden”.

Sin embargo, los anteriores no fueron los únicos comentarios, pues el español criticó el cabello y las pestañas de Sofía Vergara, quien sin pensarlo dos veces le preguntó: “¿Te caigo mal o qué? Suena en tu voz algo de envidia”.

Además, el hombre quiso presumir y le aseguró a Sofía Vergara que él se vio toda la serie y citó una frase de ella “La única mujer a la que le tengo miedo es Griselda Marco - Pablo Escobar-”, de inmediato, la barranquillera dijo que la mujer no se llama Griselda Marco, se llama Griselda Blanco, “pero como él se la vio toda, queda mal por mentiroso”, le dijo Vergara.