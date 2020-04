“Esto no es noticia, esto no es una conferencia de prensa, estos son programas de orientación”, afirmó el presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), para confirmar que en adelante no habrá periodistas de otros medios de comunicación en los espacios informativos del “Task Force” del Gobierno.

Delgado justificó la determinación aduciendo que los espacios que reúnen a los profesionales de la salud y economía que atienden, desde sus respectivos ámbitos, la crisis a causa de la pandemia de coronavirus, nunca fueron de carácter noticioso, sino informativo. Entonces, observó -según dijo esta mañana por vía telefónica- “cómo el tiempo que se le estaba dando a cada periodista para utilizarlos para que nos ayudara a llevar información con esas grandes mentes que tienen, porque los quiero y los admiro y los respeto, usaron el tiempo para dedicárselo a información noticiosa”.

Continuó aseverando que “y esto no es un programa de noticias, no es un programa de noticias, esto es un programa de información”

Sobre la necesidad de que exista un balance y transparencia en la información, y que no sea la estación pública la única voz en esos espacios a los que se invitaron periodistas para los tres primeros espacios, indicó que la prensa local tiene acceso a los recursos que han conformado el panel, sin embargo, entendió que su responsabilidad social es brindarle al País la “información pura”.

“En algún momento alguien tiene que darle la información pura, y siento por dentro, mi responsabilidad social, objetivamente hablando, que tengo que cumplir, alguien tiene que cumplir, y eso es la responsabilidad pública, y eso si me la dio a mí de casualidad esta ocasión, el Covid 19, porque nadie más lo hizo, me tiré por ahí, porque nadie más lo estaba haciendo. Esto no es noticias, esto no es una conferencia de prensa, estos son programas de orientación, y los canales se empezaron a encadenar, les dimos break para que vinieran; superbrutal el primero y el segundo también estuvo buenísimo, pero a mí lo que me preocupó es que todo el mundo me le restó minutos a la información para irse en temas paralelos”.

Estimó que cada una de estas emisiones tiene un costo entre $4,000 y $5,000, los cuales, aseguró, provienen de ingresos propios y de los fondos de CPB (Corporation for Público Broadcasting). Los últimos no deben utilizarse para producciones de temáticas noticiosa, pero sí informativa, según expuso.

“Estoy seguro que el pensamiento crítico está pasando porque lo estoy viendo en todos los noticieros, lo que no está pasando en todos los noticieros y en los canales de televisión es que se puedan montar a un grupo de personas que son de los que depende el pueblo de Puerto Rico y poderle llevar un mensaje completo, de la A a la Z hasta el final, sin caer en partes que sean de noticias. Yo tengo un noticiero, y mi noticiero cubre duro... Pero este programa en específico era un programa, por eso nunca se llamó conferencia de prensa”, afirmó.

Con relación al tuit que circuló anoche presuntamente desde la cuenta de WIPR, y en la que se desmentía la información divulgada por el reportero Jeremías Ortiz, de Edición Digital de Univisión, sobre la cancelación de la participación de periodistas que no fueran parte de la plantilla del canal del Gobierno, Delgado mencionó que está “bajo investigación” por parte del Departamento Legal.

El presidente de WIPR informó que el tuit está “bajo investigación”. (Twitter (nombre del dueño))

”Ese post no se hizo bajo WIPR y perdimos el acceso a la cuenta. Yo preferiría no entrar en el post”, aseguró, para seguido establecer que previamente había hablando con los principales ejecutivos de los canales comerciales -Telemundo, Wapa y Univisión-, dejándoles saber si decisión de no contar más con la participación de periodistas de estos medios.