El presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Jorge Pagán Pagán, prescindió de los servicios de quien fuera el vicepresidente del Taller Radial de WIPR-940 AM aduciendo que tenía quejas por parte de empleados, además de su deseo de hacer un cambio en la administración.

Esas fueron las razones que escuchó Roberto “Bobby” Díaz por parte de Pagán Pagán el pasado viernes cuando fue llamado a la oficina de la presidencia de las estaciones públicas para escuchar entonces que, a partir de ese momento, quedaba fuera de su puesto.

“La razón que él me dio es que habían varios compañeros de radio que se estaban quejando de mí y que él quería cambiar de administración, y por eso había decidido que yo terminara el viernes”, indicó Díaz por vía telefónica.

PUBLICIDAD

Díaz ocupó la vicepresidencia del Taller Radial de WIPR-940 AM por los pasados siete años. Previo a ese tiempo, trabajó en la estación por otros siete años.

“Yo era vicepresidente, pero mi posición es una de confianza. Obviamente, cuando a él lo nombran, él no me conoce, no sabe quién soy yo, no sabe mi trayectoria, no sabe todos los años que llevo trabajando en esto. Es un muchacho joven, no conoce a todo el mundo que trabaja en esto. Él no tiene la confianza conmigo y decidió que ya no trabajara y lo tengo que entender, porque mi posición es de confianza”, sostuvo.

Sobre si Pagán Pagán le comunicó el tipo de quejas que presuntamente estaba recibiendo, dijo que no le precisó detalles.

“Él no me dijo, que llevaba ya unos cuantos meses recibiendo quejas e emails de empleados. Siempre hay algún empleado que se queja porque no está en la cabeza de trabajar, y mi trabajo era, precisamente, que todo corriera, que todo estuviera coordinado y pues, no sé. Siempre habrá alguna queja de alguien, pero la mayoría de los empleados, diría casi todos, no tenían ningún problema. Al contrario, estaba todo el mundo bien sentido y triste por eso, por la situación”, expresó Díaz.

Yo estoy tranquilo, gracias a Dios, porque mi trabajo fue excelente, con muchos años de experiencia. No es la primera vez que trabajo en esto. Llevo más de 30 años trabajando en esto, en distintas facetas, como actor, como comediante, como productor, como director, pero entiendo que él no me conocía a mí, tiene su forma de pensar y tiene el derecho, como presidente, a que si ya no tiene confianza en mí, pues con decirlo es suficiente” - Bobby Díaz, ahora exvicepresidente de WIPR-940 AM

WIPR, a través de la relacionista Marietty Lasanta, confirmó el despido de Díaz.

“En efecto, el compañero, quien ocupaba un puesto de confianza, ya no estará laborando en la Corporación”, afirmó vía WhatsApp, al tiempo que dejó saber que pronto se anunciará a la nueva persona en el cargo.

A la pregunta de si se trata del consultor en comunicaciones, Jaime Bauzá, respondió, “no, no tengo ese detalle”.

Díaz, por su parte, tampoco tiene conocimiento de si el cambio de administración que argumentó el Presidente guarde relación con un interés de traer a Bauzá a la posición.

“Caramba, no tengo la más mínima idea, porque no sé qué otra motivación él pueda tener”, manifestó.