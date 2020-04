Con motivo del fin de semana de Pascua, los canales de televisión presentarán una programación especial, en su mayoría, a tono con la ocasión.

Telemundo

Viernes Santo:

5:00 a.m. Misa televisada

6:00 a.m. Divino nino

7:00 a.m. Historias de la virgen morena

8:00 a.m. María

12:00 m.d. Miniserie La Biblia

4:00 p.m. Telenoticias

5:30 p.m. Continuación Miniserie La Biblia

11:30 p.m. María

Domingo de Pascua

5:00 a.m. Misa de Pascua y Resurrección desde el Vaticano (en vivo) - El Papa Francisco se dirigirá a las audiencias alrededor del mundo desde la Basílica en el Vaticano, culminando con la bendición "Urbi et Orbi"

6:00 p.m. Héctor el Father: Conocerás la verdad (estreno en televisión local)

Wapa

Viernes Santo

5:00 a.m. A.D. The Bible Continues

9:00 a.m. Barrabás

1:00 p.m. Noah

4:00 p.m. Noticentro: Edición Estelar

5:30 p.m. Ben-Hur

8:00 p.m. Paul, Apostle of Christ

10:00 p.m. La pasión de Cristo

11:30 p.m. María

WIPR

Viernes Santo

6:00 a.m. Una mirada al cielo

8:00 a.m. Misticismo

10:00 a.m. A mis hijos de África

11:00 a.m. Celebración de la Pasión de Nuestro Senor

1:30 p.m. El sendero de la cruz

2:00 p.m. Frente a la cruz

3:15 p.m. El Vía Crucis con el Papa Francisco

5:00 p.m. Misticismo religioso

7:00 p.m. Ruta al calvario

8:00 p.m. Camino a la cruz

9:00 p.m. Una mirada al cielo: Música para el Espíritu

Univision

Viernes Santo

7:00 p.m. Miniserie Los Diez Mandamientos - Escapando de la muerte, un niño hebreo es criado en el palacio de Egipto para convertirse en príncipe. Al descubrir su verdadera herencia, Moisés emprende una búsqueda personal para reclamar su destino.

Sábado de Gloria

3:00 p.m. Tanda Latina: Hasta que la suerte nos separe Tino es un hombre de familia, cuya vida se transforma al ganar la lotería. Deslumbrado por la riqueza, gasta todo su dinero en una vida de lujos y ostentación. Al caer en bancarrota, se enfrenta a situaciones cómicas escondiéndole a su esposa que no hay dinero, porque está embarazada y no puede someterse a emociones fuertes.

7:00 p.m. Tierra Santa: Donde Todo Empezó – Un recorrido por la maravillosa Tierra Santa guiado por Maria Antonieta Collins.

Domingo de Pascua

7:00 a.m. transmisión en directo, desde El Vaticano, la Misa del Domingo de Pascua, con el Papa Francisco.

9:00 a.m. Despierta América Edición Especial - Coronavirus: Todo lo que Debes Saber.

9:30 a.m. Cine Especial: Barbie in a Mermaid Tale - Barbie se transforma en Merliah, una chica surfista de Malibú a quien su pasión por el mar, la convierten en una sirena.

6:00 p.m. Cine Especial: Sinbad: Legend of the Seven Seas - La diosa Eris acusa al aventurero más famoso que cruzó los siete mares Sinbad, del robo del Libro de la Paz. Sinbad debe viajar hasta el fin del mundo para recuperar el libro y así salvar la vida de su mejor amigo, el príncipe Proteus.