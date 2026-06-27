Luego de una temporada en la que cientos de artistas demostraron sus habilidades sobre el escenario, Puerto Rico conocerá al gran ganador de “Boricuas con Talento”, el exitoso reality de TeleOnce que celebra el talento local.

Los doce finalistas ofrecieron destacadas presentaciones en la gala de anoche, demostrando su talento, creatividad y entrega sobre el escenario. Esas actuaciones sirvieron de base para que el público emita su voto y decidiera quién se convertirá en el primer ganador de la competencia.

Los que aspiraron a convertirse en el primer ganador de “Boricuas con Talento” son; Machito Swing, Knnon, Gio, Taisha Pellot, Nilambar Djainakov, Ángel Kuilan, Banda Escolar de Yauco, Grupo Esencia, Pura Cepa, El Chico de la Falda Amarilla, Gabriela Zayas y Katherine Polo, quienes lograron conquistar al público con su talento y destacadas presentaciones a lo largo de la competencia.

Además de recibir el premio de $25,000, el ganador contará con apoyo para impulsar su carrera artística y continuar desarrollando su talento en la industria del entretenimiento.

“Desde el primer día vimos desfilar por este escenario a cientos de personas con historias inspiradoras y un talento extraordinario. Boricuas con Talento ha confirmado que en Puerto Rico sobra el talento y que existe un público dispuesto a apoyarlo. Ha sido una temporada sumamente exitosa y estamos muy agradecidos por el respaldo que hemos recibido semana tras semana”, expresó Josema Hernández, productor ejecutivo del programa, en declaraciones escritas.